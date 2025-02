Un 60% de los autónomos subirá de nuevo sus precios a lo largo de este año

Lucía Palacios Madrid Lunes, 10 de julio 2023, 13:06 | Actualizado 18:06h. Comenta Compartir

Los autónomos siguen sin remontar después del duro impacto que les asestó la pandemia, que obligó a muchos a cerrar sus negocios. Han pasado tres años desde entonces, pero la mayor parte de este colectivo no ve mejoría; al contrario, un 75%, dos de cada tres, está igual o peor que un año atrás tras encadenar una crisis con otra. La subida de costes les ha afectado de forma significativa y, debido a ello, un 67% ha tenido que subir sus precios para hacer frente a esta escalada de gastos dada la insostenibilidad de la situación económica que tenían. Pero no queda ahí la cosa y el 60% reconoce que no ve otra salida que volver a incrementar sus precios a lo largo de este 2023, según el barómetro publicado este lunes por ATA tras encuestar a más de mil trabajadores por cuenta propia.

Y es que tres de cada cuatro autónomos, un 75%, considera que sus negocios no mejorarán en el corto plazo; es más, más del 31% piensa que su actividad disminuirá y solo un 18% cree que le irá mejor en los próximos meses. Pero tienen motivos para este pesimismo: casi el 40% de los emprendedores admite que la facturación que registra en este 2023 es inferior a la de 2022 y otro 26,5% alega que se ha mantenido similar, mientras que solo un 31,8% afirma que se ha elevado, según los datos que se desprenden de esta encuesta.

El empleo, casi sin alteraciones

ATA señala que la disminución de la facturación para muchos autónomos y el aumento de los costes que han tenido que afrontar más del 82% ha hecho que los gastos crezcan por encima de los ingresos y que «cada día abran su negocio siendo conscientes de que les va a costar dinero».

La inflación, junto con el alza de las cotizaciones y los impuestos, han sido las principales losas que han puesto seriamente en riesgo la continuidad de muchos negocios, según este informe. Sin embargo, el empleo apenas se verá impactado y solo el 16% del colectivo piensa que tendrá que reducir plantilla en los próximos meses.

Pese a esta caída de la facturación para muchos, es una minoría la que ha realizado ya los trámites para alinear sus cuotas a la Seguridad Social a los ingresos reales de su negocio y más de la mitad no ha hecho nada al respecto, pese a iniciar ya el segundo semestre del año. Así, apenas un 15% de los autónomos ha comunicado su previsión de ingresos para los próximos meses y así adecuar su cuota, tal y como establece el nuevo sistema de cotización que se ha puesto en marcha este año. Y eso que para quienes sí lo han hecho, un 38,7% asegura que su cuota a pagar ha disminuido frente a uno de cada tres autónomos, el 25,9%, que afirma que el importe a pagar ha aumentado.