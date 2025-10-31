HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
La factura de la luz de un consumidor. Óscar Chamorro

El apagón multiplica la factura de la luz de los españoles y se sitúa entre las más caras de Europa

El recibo de electricidad se dispara casi un 17% desde hace un año y el usuario medio paga 84 euros al mes, 12,64 euros más que en 2024

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:51

Comenta

España ha pasado de ser uno de los referentes en Europa por el bajo precio de la luz a encabezar la lista de los más ... caros de la Unión Europea en 2025, situándose entre los países de todo el continente donde los hogares más han visto subir sus facturas en el último año. La eliminación de las rebajas de impuestos en el recibo eléctrico que se aplicó en 2023 y 2024 para paliar los efectos de la inflación por la crisis de Ucrania y el 'modo reforzado' aplicado por Red Eléctrica (REE) desde el gran apagón el pasado mes de abril han hecho que España cerrara el primer semestre de 2025 con un precio kilovatio por hora (kWh) de 29,07 euros, frente a los 28,62 euros de la media de la UE, un 2% más, lo que la coloca por encima de Francia y otros 17 socios europeos, según los datos de cierre del primer semestre publicados esta semana por la oficina de estadística Eurostat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

