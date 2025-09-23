Álvaro Indias Salguero, el ingeniero que prefirió su taller: «El miedo a emprender es inventado, la clave es visualizar tu objetivo»

Daniel Vaquerizo Martes, 23 de septiembre 2025, 15:52 Comenta Compartir

La trayectoria de Álvaro Indias Salguero es una hoja de ruta para valientes. Cansado de la rutina frente a un ordenador y con la certeza de que su vocación estaba en otra parte, decidió abandonar la seguridad de la ingeniería informática para crear con sus propias manos. Su proyecto, Arteotroworkshop, es hoy un referente de creatividad y emprendimiento en la región. A través de su experiencia, descubrimos que la formación universitaria, lejos de ser un tiempo perdido, se convierte en un pilar fundamental para estructurar un negocio, y que la pasión es el único motor capaz de derribar las barreras del miedo. A continuación, Álvaro nos detalla su viaje y ofrece valiosos consejos para quienes se plantean dar el salto.

-Procede del mundo de la ingeniería informática. ¿Cómo fue la transición desde un sector tan técnico hasta su taller creativo actual, Arte Otro?

-Efectivamente, mis estudios son de Ingeniería Informática y ejercí como tal durante varios años en distintas empresas. En ese tiempo aprendí dos lecciones clave. La primera, que no quería tener un jefe. La segunda, y más importante, que la informática no era a lo que deseaba dedicar mi día a día. Aunque se me daba bien, pasar ocho horas frente a un ordenador me resultaba incómodo. Siempre me ha atraído el mundo de las herramientas y el trabajo en un taller, una afición que cultivo desde pequeño.

Cuando decidí emprender, mi familia tuvo reacciones encontradas. Mi padre, al principio, cuestionó que abandonara una carrera con un futuro prometedor, mientras que mi madre, como autónoma, me dio la bienvenida al mundo del emprendimiento. Mi primer proyecto fue un estudio de branding llamado Arteotro, donde desarrollábamos identidades corporativas, páginas web y aplicaciones. Dentro de ese servicio, empecé a decorar los locales de algunos clientes como un complemento a su imagen de marca. Este aspecto, que comenzó como un hobby, fue ganando terreno y, sobre todo, me gustaba mucho más. Al final, esa lista de servicios creativos y manuales ocupó todo mi tiempo y se convirtió en mi negocio principal.

-¿Hubo un momento clave de introspección en el que decidiera conscientemente cambiar de rumbo y seguir su verdadera pasión?

-Por supuesto, y es una pregunta que me sigo haciendo constantemente. Cuando una persona tiene el gen del emprendimiento, es muy difícil que se detenga en una sola cosa. Actualmente, gestiono tres modelos de negocio que funcionan y ya estoy pensando en los siguientes. Para una mente inquieta como la mía, pensar en dedicarme a una única actividad es complicado.

- A menudo se piensa que los estudios no relacionados con la profesión final son tiempo perdido. ¿Qué papel ha jugado su formación como ingeniero en su trayectoria como emprendedor creativo?

-En absoluto ha sido una pérdida de tiempo. Independientemente de que tardara en darme cuenta de que no me dedicaría a la informática, cursar una carrera universitaria ha sido sumamente beneficioso. No solo por los conocimientos adquiridos, sino por la vivencia, el compañerismo y el desarrollo personal. Animo a todo el mundo a tomarse un tiempo para reflexionar: «¿Realmente me gusta lo que estoy haciendo? ¿Estoy construyendo el futuro que deseo?». Es fundamental pararse y tomar las riendas. Y si la respuesta es no, no hay que tener miedo a bajarse en la próxima estación y tomar otro tren.

-El camino del emprendedor está lleno de dificultades. ¿Considera que la pasión por lo que haces es el motor indispensable para superar esos obstáculos?

-Sin ninguna duda, y lo diría con mayúsculas. Te vas a levantar todos los días de tu vida para hacer algo; busca que ese algo sea el centro de tu realización y tu felicidad. Hemos venido aquí solo una vez. Cuando te aceptas y te reconoces en lo que haces, ya sea cirujano, panadero o artesano, eres feliz. Esa es la inquietud que nos mantiene vivos. La vida no puede consistir en trabajar once meses en algo que no te llena para disfrutar de un mes de vacaciones. El sistema educativo debería enseñar, como base, a descubrir qué es lo que realmente te apasiona para poder dedicarte a ello.

-En una región como Extremadura, a menudo se valora la seguridad de un puesto fijo por encima del riesgo de emprender. ¿Qué consejo daría a quienes sienten el miedo a dar el paso, especialmente por la reacción de su entorno?

-El miedo es una de las emociones más antiguas del ser humano, ligada a la supervivencia. Antes, el miedo se reducía a una amenaza física inminente. Hoy, sin embargo, se ha extendido y ha adoptado muchas máscaras; es, en gran medida, un miedo inventado por la sociedad. Se le puede tener miedo a casi cualquier cosa, pero es una emoción infundada a la que hay que restarle fuerza. El antídoto es visualizar un objetivo claro. Cuando te planteas un futuro y diseñas un plan para alcanzarlo, el miedo se disipa. Pienso en un pájaro en su nido: no sabe que puede volar hasta que salta. Puede que se dé un golpe, pero la naturaleza lo ha preparado para ello. O puede que, al saltar, descubra que puede volar. Salir de la zona de confort es una experiencia transformadora.

-Parece existir una dicotomía entre la mentalidad del opositor y la del emprendedor. ¿Cree que son caminos excluyentes o pueden coexistir?

-No son excluyentes en absoluto. Cualquier persona, incluso aquella que aspira a una plaza de funcionario, puede emprender. Por ejemplo, alguien con estudios de Magisterio no tiene como única salida una oposición. Puede montar su propio centro educativo, con su propio sistema, y enseñar según sus convicciones. Los conocimientos adquiridos durante una carrera son la clave para desarrollar un modelo de negocio propio. Hay muchos profesores que usan las redes sociales para crear sus propias escuelas digitales sin pasar por el funcionariado. El conocimiento es la herramienta fundamental para emprender.

-Si pudiera viajar al pasado, ¿qué consejo le daría al Álvaro que estaba comenzando su andadura como emprendedor?

-Siempre he sido una persona muy atrevida, pero si pudiera hablar con mi «yo» de hace veinte años, le diría: «Atrévete más todavía».

