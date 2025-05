Los altos precios impiden a las familias poder consumir tanto como antes de la pandemia

Edurne Martínez Madrid Miércoles, 28 de junio 2023, 13:15 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

La elevada inflación ha complicado los presupuestos de muchas familias españolas. A pesar de que tras la pandemia ha habido un espíritu consumista en muchos españoles por la experiencia vivida, los datos que el INE publica este miércoles revelan que aún no se han alcanzado los niveles de gasto prepandemia, sino que en 2022 seguían un 3,2% por debajo, eliminando el efecto inflación.

En concreto, el gasto medio por hogar fue de 31.568 euros en 2022, lo que supone un aumento de casi el 8% respecto al año anterior, pero eliminando el efecto de los precios fue un 2% superior. Respecto a 2019 aún sigue un 3,2% por debajo. Es decir, los hogares tienen menos dinero para consumir que antes de la pandemia, se han empobrecido a consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo por unos precios muy elevados y unos sueldos que no han subido en la misma proporción.

La encuesta de presupuestos familiares publicada este miércoles por el INE señala que el gasto medio por persona en 2022 fue de 12.780 euros, con un incremento del 8,5% respecto a 2021, un porcentaje que sin el efecto de los precios fue de solo el 2,5% respecto al año pasado.

La caída en el gasto respecto a los niveles de 2019 se observa especialmente en vestido y calzado, transporte y restaurantes. Las familias compran menor ropa y viajan menos, frente a lo que se podría llegar a pensar dadas las cifras récord del turismo.

En concreto, el gasto en vestido y calzado (eliminando el efecto de la inflación) fue un 17% inferior en 2022 frente a 2019, con un total de 1.134 euros por hogar frente a los 1.366 que se gastaba antes de la pandemia en esta partida. En transporte los españoles se gastan casi un 15% menos, ya que frente a los 3.132 euros por familia que se dejaban en 2019 ahora ha caído a 2.664 euros. En restaurantes y hoteles el gasto es un 8% inferior al que había antes de la pandemia, cuando las familias gastaban al año de media 2.330 euros. En 2022 este gasto se redujo hasta los 2.144 euros.

País Vasco y Canarias, las dos caras de la moneda

Sin embargo, los españoles gastaron más que antes de la pandemia en sanidad (14,8% hasta los 1.143 euros por familia), comunicaciones (13,4% hasta los 1.664 euros) y, cómo no, en alimentación y bebidas no alcohólicas, donde el volumen de gasto se ha incrementado un 1,4% -pese a que no se tiene en cuenta el efecto de la inflación- hasta suponer un gasto anual de 3.525 euros por familia.

Por comunidades, donde el gasto medio por persona fue más alto en 2022 fueron País Vasco (15.103 euros), Comunidad de Madrid (14.326) y Navarra (14.190). Por el contrario, Canarias (10.698 euros), Castilla-La Mancha (10.959) y Extremadura (11.134) registraron los menores gastos medios por persona. El gasto medio por persona en País Vasco fue un 18,2% mayor que la media nacional, mientras que el de Canarias se situó un 16,3% por debajo de dicha media.