Más allá del dinero barato Los bancos centrales advierten del poco margen que tiene la política monetaria para estimular el crecimiento Domingo, 30 junio 2019, 23:14

Las decisiones de política monetaria en forma de estímulos a la economía y tipos de interés particularmente bajos aplicados por la Reserva Federal y por el Banco Central Europeo fueron decisivos para poner fin a la crisis global de la economía y, posteriormente, han sido el principal motor del crecimiento sostenido que se ha impuesto desde que se dio por concluida la gran recesión en 2014. Dichas políticas, favorecidas por algunos vientos de cola como los bajos precios del petróleo, los elevados flujos turísticos, etc., han hecho posible una tímida evolución al alza de nuestras economías, con baja inflación y hasta con riesgos de deflación en algunos momentos. De cualquier modo, los sucesivos anuncios de los bancos centrales americano y europeo de que cesarían los estímulos y comenzarían a elevar el precio del dinero se han frustrado, ya que se ha impuesto el temor de que la ralentización generada por el intervencionismo comercial y el conflicto mercantil entre China y Estados Unidos terminara agravándose, con consecuencias imprevisibles. En este inquietante marco, el Banco de Pagos Internacional (BPI), el organismo que agrupa a los principales bancos centrales y autoridades monetarias de todo el mundo, acaba de aprovechar su asamblea anual en Basilea para dar un toque de atención a los gobernantes nacionales, particularmente a los europeos, para que, como pide Draghi, dejen de confiar en la política monetaria como motor del crecimiento y se pongan a trabajar en el terreno de la política económica, que requiere acometer las reformas estructurales pendientes, establecer políticas fiscales que reduzcan el elevado grado de endeudamiento –sobre todo en las empresas– y aplicar medidas macroeconómicas «prudentes» que permitan recuperar equilibrios perdidos. Las economías occidentales no pueden ahora basar el crecimiento en el ahorro porque los tipos de interés son negativos, lo que penaliza a los ahorradores, además de haberse reducido con la crisis. Por ello, el BIS reclama a los países con cuentas públicas saneadas que adopten políticas fiscales que estimulen el crecimiento, es decir, que gasten más, al tiempo que se avance en reformas estructurales que incrementen la productividad. La política monetaria sirve para aliviar la fase descendente de los ciclos, pero no es la panacea que permita suplir constantemente la ineficiencia económica.