Alfonso Vallejo, cofundador de Cerex: «Empezamos con 0 euros, la C-15 de mi abuelo y el sueño de hacer cerveza en nuestro pueblo»

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:05

En «Extremadura, el futuro» nos adentramos en la fábrica de Cervezas Cerex, en Zarza de Granadilla, para conversar con Alfonso Vallejo, uno de sus socios fundadores. Lo que comenzó en 2008 como un proyecto universitario inspirado en una estancia de Erasmus en Alemania, se materializó en 2013 como una de las cerveceras artesanas pioneras y más reconocidas de la región. Vallejo nos narra sin tapujos el viaje desde los inicios con recursos mínimos y una financiación familiar hasta la exportación a mercados como Japón o Estados Unidos, desvelando las claves de su resiliencia y su profundo arraigo a la tierra extremeña.

- ¿Cómo y cuándo nace la idea de Cervezas Cerex?

- Cerex nace oficialmente en 2013, pero la idea germinó mucho antes, en 2008. Somos dos socios fundadores, mi primo hermano Marcos Rubio y yo. Ambos somos ingenieros agrónomos de formación. En 2008, Marcos se fue de Erasmus a Alemania y allí descubrió de primera mano el arte de la elaboración de la cerveza en una de las fábricas más antiguas del mundo, Weihenstephan. Pudo vincularlo a su carrera e incluso su proyecto de fin de carrera fue sobre una fábrica de cerveza. Cuando regresó en verano, me propuso hacer cerveza a nivel casero. Me pareció fascinante, un amor a primera vista, y enseguida me surgió la pregunta: ¿podríamos llevar esto más allá y venderla?

- Esa pregunta, «¿podemos venderla?», fue el detonante. ¿Cómo pasaron de esa idea a un proyecto empresarial?

- Efectivamente, todo empezó con esa pregunta. Marcos, que había visto en Alemania una tradición muy arraigada de cerveceras locales, me confirmó que era posible. Esa fue la chispa que encendió la inquietud por montar una pequeña empresa. Teníamos claro que debía ser en nuestro pueblo, en Zarza de Granadilla. Empezamos a moverlo todo mientras aún estábamos terminando nuestras carreras: buscando financiación, un local… Fue un proceso largo, pero cinco años después, en 2013, conseguimos arrancar oficialmente con la empresa afincada aquí.

- ¿Por qué esa determinación de establecerse en vuestra tierra, en Zarza de Granadilla?

- Para nosotros fue un paso natural. ¿Dónde, si no? No había mejor sitio. Aquí nos conoce todo el mundo, conocemos a todo el mundo y sabemos movernos en este ecosistema. Es nuestro lugar. Nunca consideramos hacerlo en otro sitio; era aquí o nada.

- El lanzamiento oficial fue el 15 de junio de 2013. ¿Cómo fue esa puesta de largo?

- Fue un gran evento. Organizamos una fiesta en todos los locales de Zarza de Granadilla, que nos apoyaron incondicionalmente, tanto la población como los clientes profesionales, muchos de los cuales conservamos hoy. Fue un éxito rotundo. Producimos unas 2.500 cervezas para ese día y se agotaron todas.

- Cerex es conocida por sus cervezas innovadoras, como la de jamón o la de bellota. ¿Cómo surge ese proceso creativo?

- Una de nuestras premisas desde el inicio era utilizar materias primas asociadas a nuestro entorno. Queríamos que la cerveza se identificara con nuestra tierra. La de bellota fue una de las primeras. Lo complicado no fue tener la idea, sino resolver la problemática técnica: ¿cómo incorporas la bellota a la cerveza? ¿Qué sabor aportará? Tras muchas pruebas, llegamos a la conclusión de que una cerveza tostada era la ideal, añadiendo la bellota tostada y en forma de harina durante la cocción. De esa misma filosofía nacieron otras como la de cerezas del Valle del Jerte o, más adelante, la de jamón.

- Ha mencionado que Zarza de Granadilla es una especie de «Silicon Valley» del emprendimiento extremeño. ¿A qué se debe esa cultura emprendedora?

- Es un hecho constatado. Zarza de Granadilla es un pueblo de emprendedores. Hay muchísimos autónomos y gente muy joven emprendiendo en hostelería, estética, alimentación... Tenemos una quesería, una empresa de cultivo de setas, apicultores, pimentoneros, y nosotros. Creo que funciona por un efecto dominó: cuando ves que a tu vecino le va bien, te animas. Aquí nunca ha habido pánico a emprender, se ve como algo natural. Hemos crecido viendo referentes locales en maquinaria agrícola, construcción u hostelería, y eso nos ha quitado los prejuicios.

- Hablando de los inicios, ¿fue difícil conseguir la financiación siendo estudiantes universitarios?

- Fue muy complicado. Partimos de cero, literalmente. Venimos de familias humildes y no teníamos dinero. Al principio, pecamos de ingenuos pensando que iríamos al banco a pedir 100.000 euros y nos los darían sin más. La realidad nos dio un golpe. Pero no desistimos. Cambiamos de estrategia: le pedimos dinero a nuestras familias. 1.000 euros a un tío, 5.000 a nuestros abuelos, algo a nuestros padres… Reunimos 12.000 euros y con eso arrancamos. En lugar de depósitos de 1.000 litros, teníamos de 75. En vez de una llenadora automática, una manual de tres bocas con la que nos dejábamos el brazo. Pero arrancamos.

- Empezaron desde lo más bajo, entonces.

- Exacto. Mucha gente quiere empezar por todo lo alto, con una gran nave. Nosotros empezamos en un local de 30 metros cuadrados que antes era un asador de pollos. Los procesos eran increíblemente manuales. No teníamos furgoneta, usábamos la C-15 de nuestro abuelo. Recuerdo viajes al Valle del Jerte con la furgoneta tan cargada que teníamos que ir por el Puerto de Honduras, lloviendo a mares. Si quieres, puedes, pero requiere un sacrificio enorme. Al principio no teníamos salario, cobrábamos cero euros y trabajábamos 12, 14 o 16 horas al día. Todo lo que ganábamos se reinvertía.

- El sector de la cerveza artesana vivió un gran auge seguido de una importante crisis. ¿Cómo sobrevivieron a ese declive?

- Fue un momento duro para todo el sector. Nosotros vivimos las dos caras. Cuando empezamos en 2013, el boom estaba comenzando. El auge fue entre 2015 y 2018. Se hablaba de cerveza artesana en todas partes. Luego vino el declive, incluso antes de la pandemia. Veías progresivamente cómo otras cerveceras cerraban. Te asusta, porque psicológicamente piensas que puedes ser el siguiente. Pasamos de vender mucho a vender menos. Fue una época dura.

- En esos momentos, ¿sintió miedo? ¿Es algo que acompaña siempre al emprendedor?

- El miedo no desaparece, pero con el tiempo he aprendido a gestionarlo. Creo que la aventura que vives cada día emprendiendo compensa ese miedo o respeto. Gracias a la empresa he podido exportar a Hong Kong, Miami, Japón y toda Europa; he dado la vuelta al mundo. He aprendido inglés de forma autodidacta. Cada día es una aventura y conoces a gente increíble. Viéndolo con la perspectiva de los años, compensa sin duda. Incluso si hubiéramos fracasado, no lo vería como un fracaso, sino como un aprendizaje vital incalculable.

- Mirando hacia el futuro, ¿qué sectores cree que tienen más potencial en Extremadura para nuevos emprendedores?

- Por deformación profesional, siempre he creído que el sector agroalimentario tiene grandes oportunidades. Tenemos materias primas excelentes, denominaciones de origen, empresas de vino, pimentón… Hay mucho potencial. Vinculado a esto, el sector de la hostelería y la restauración también ofrece un abanico de posibilidades enorme. Por otro lado, un sector en auge es el digital. Para los emprendedores digitales, Extremadura es un paraíso: tienes naturaleza, tranquilidad, precios asequibles y ciudades cercanas con todos los servicios. Con el auge del teletrabajo, es una opción muy interesante.

- Para terminar, si pudiera viajar en el tiempo y darle un consejo a su «yo» del pasado, justo cuando estaba empezando, ¿qué le diría?

- En una frase: «no tengas prisa». Cuando arrancas un negocio, a menudo quieres hacerlo todo de inmediato, crees que te van a adelantar o que tienes que comerte el mundo ya. Hay que disfrutar del camino. El tiempo pasa y lo que te queda es la experiencia. Creo que hay que saborearla, y sin prisa, las cosas se hacen mejor.