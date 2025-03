Alemania presiona para imponer el principio de solidaridad en el suministro de gas

joana serra Corresponsal. Berlín Viernes, 22 de julio 2022, 18:24 Comenta Compartir

La propuesta de la Comisión Europea (CE) para que todo el bloque comunitario reduzca un 15 % su consumo de gas es «correcta», «equilibrada» y «solidaria», insistía este viernes Olaf Scholz, preguntado por el rechazo expresado por España a esa fórmula. «Es una propuesta diferenciada», que contempla «el consumo y las estructuras de importación» de cada país, aseguraba el canciller, preguntado en una comparecencia ante los medios por la reacción primera de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando aseveró, en dirección a Bruselas, que «los españoles no han vivido por encima de sus posibilidades» en la cuestión del consumo energético.

«Estoy convencido de que primará la solidaridad», dijo Scholz, recogiendo así el término aplicado por la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, al presentar esa fórmula, que implicaría obligar a reducir el consumo también a los países no dependientes del gas ruso. «Ningún país puede decir que la subida de los precios no le afectan ni tampoco los desafíos relacionados con el gas», zanjó Scholz.

El canciller alemán hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa convocada precipitadamente. A media mañana del viernes se anunció esa comparecencia, que además obligó a Scholz a interrumpir sus vacaciones en Baviera. Inmediatamente saltaron los urgentes en los medios alemanes relacionando esta rueda de prensa con un anuncio importante: el rescate de la compañía de gas alemana Uniper, filial de la finlandesa Fortum. La otra posibilidad, un tanto rara, era que pretendiera repetir de viva voz lo que el día anterior había comunicado su vicecanciller y ministro de Economía, el verde Robert Habeck, al reanudarse el suministro de gas ruso a través de Nord Stream tras diez días de interrupción en el servicio.

«You'll never walk alone» («Nunca caminarás solo») dijo Scholz, hasta tres veces, en inglés, para informar de ese rescate. Con este recurso al himno del Liverpool quiso expresar que ningún ciudadano ni empresa quedará abandonado en medio de la crisis energética precipitada por la guerra en Ucrania y la extorsión que, según Berlín, practica Rusia con las reducciones o amenazas de corte de sus suministros de gas.

Uniper, principal cliente extranjero de la estatal rusa Gazprom, arrastra problemas de liquidez a raíz de esos recortes. «Haremos todo lo necesario» para que nadie quede «abandonado», añadía, en lo que parecía la siguiente alusión internacional -la frase aplicada por el italiano Mario Draghi al rescate del euro, en sus tiempos de presidente del Banco Central Europeo (BCE).

El Estado alemán asumirá el 30 % de las acciones de la compañía, para lo que cuenta con el acuerdo de la finlandesa Fortum. Que ese iba a ser el resultado de las negociaciones con Helsinki empezó a filtrarse en medios económicos alemanes de alta fiabilidad -como el diario «Handelsblatt»- hace dos días. Scholz lo confirmó y dio algunos detalles de un rescate que implicará la compra de bonos convertibles por 7.700 millones de euros.

Se ampliará además la línea de crédito ya solicitada por Uniper al Banco de Desarrollo Alemán (KfW) de los 2.000 millones a 9.000 millones de euros. Se paliarán así, según Berlín, los costes adicionales derivados de la búsqueda de alternativas al gas ruso, más caras y además en tiempo récord.

Finlandia ha defendido sus intereses. No habrá las inyecciones de capital adicionales que requería Berlín. Pero al menos Helsinki ofrecerá las acciones de su filial por debajo de su precio en el mercado, según fuentes del gobierno de Scholz.

En cualquier caso, el «nunca caminarás solo» parecía este viernes aplicable no solo al rescate de la compañía alemana, sino también al rechazo a la propuesta de la CE. Si el miércoles eran España y Portugal los defensores del no, el jueves el frente se había ampliado a Grecia. Ya el viernes, se les sumó otro rechazo no procedente del sur, el de Polonia, país al que el próximo miércoles viajará el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

