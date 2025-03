Alemania apoya la respuesta «solidaria» de la Comisión Europea

Joana Serra Berlín Jueves, 21 de julio 2022, 17:02 | Actualizado 19:00h. Comenta Compartir

«Tenemos esos colegas que dicen, 'uf, por qué vamos a reducir nuestro consumo, si no dependemos del gas ruso», admitía el ministro alemán de Economía y Protección del Clima, el verde Robert Habeck, en alusión a la respuesta negativa de, hasta ahora, varios de sus socios del sur a la propuesta de la Comisión Europea (CE) de reducir en un 15 % el consumo del gas natural.

Alemania sí respaldará el plan presentado el miércoles por la presidenta de la CE,la también alemana Ursula von der Leyen, que topa con el rechazo expreso, hasta ahora, de España, Portugal y Grecia. Es una propuesta «correcta», según Habeck, presentada por Bruselas como «respuesta solidaria», ante la evidencia de que Rusia no es ni será un socio fiable. Moscú usa los suministros de gas «para extorsionar a Alemania y Europa», sostenía Habeck.

Las declaraciones del ministro, con rango de vicecanciller en el tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales de Olaf Scholz, seguían a la reanudación de los suministros a través de Nord Stream tras diez días de suspensión por tareas de mantenimiento.

En esos trabajos, como en la teórica falta de una turbina de fabricación alemana aducida por Moscú, ve Habeck la plasmación de las prácticas de extorsión impulsadas desde el Kremlin contra Alemania, que dejó de ser cliente solícito de su gas. El gobierno de Scholz ha abandonado, o lo intenta, la línea de la sumisión o hasta complicidad energética hacia el Kreml emprendida en tiempos de otro canciller socialdemócrata, Gerhard Schröder, y perpetuada durante los dieciséis años en el poder de la conservadora Angela Merkel.

Paso atrás de los Verdes

A Habeck le ha correspondido la tarea de enmendar esa vía, algo que su partido, los Verdes, siempre había promulgado. Pero lo que no había previsto ni el ecologismo alemán ni su líder es que deberían hacerlo en tiempo récord, con una guerra que ha disparado la crisis energética y la inflación. Bajo su gestión se ha logrado bajar el porcentaje de importaciones de gas ruso del 55 % de febrero, en el inicio de la invasión, al 26 % actual. Pero Alemania sigue sin disponer de terminales fijas de gas licuado -otro lastre dejado por los antecesores de Scholz- ni tampoco el alto desarrollo de las energías renovables de algunos socios europeos -en parte debido a los recortes de subvenciones al sector impuestos con Merkel en el poder-.

Son muchos los reproches que, más o menos diplomáticamente, salen estos días de boca de Habeck en dirección a sus antecesores. Hasta ahora, en el tono moderado que caracteriza al político, consciente, además, de que Scholz fue el último vicecanciller de Merkel y, por tanto, co-responsable de algunas de esas decisiones.

Habeck respalda la propuesta de von der Leyen, como era de esperar. Pero no parece que confíe en que vaya a prosperar, al menos no como la ha formulado su presidenta. «Es una propuesta, no un acuerdo», admitía. El plan de la presidenta de la CE está supeditado al voto de los Veintisiete. Necesita para prosperar de una mayoría simple.

Temas

Energía