La AIReF denuncia que el Plan de Reequilibrio Presupuestario «no se ajusta a la ley»

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) le ha vuelto a sacar los colores al Ministerio de Hacienda y al Gobierno. Un día después de ... que el Consejo de Ministros aprobará un límite de gasto récord para 2024 y un Plan de Reequilibrio para corregir el déficit estructural en el que se ha incurrido -una obligación establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria-, la AIReF señala que ese Plan no cumple con lo que exige la ley y que no incluye medidas que sustenten la reducción del déficit que prevé el Gobierno hasta 2026.

De hecho, denuncia que el Plan de Reequilibrio no incorpora -y debería- previsiones tendenciales de ingresos y gastos, la descripción y calendario de las medidas a adoptar para cumplir los objetivos y las previsiones de las variables económicas y fiscales, los supuestos en los que se basan y un análisis de sensibilidad. En el Plan aprobado por el Gobierno no hay nada de esto, subraya la AIReF, y se limita a remitir a dos documentos anteriores (la actualización del Programa de Estabilidad de abril y el Plan Presupuestario de octubre), que responden a otro ámbito y que tampoco cuentan con una previsión de ingresos y gastos para la Administración Central.

La Autoridad Fiscal no comparte las previsiones del Gobierno respecto al déficit y la deuda, ni la de crecimiento económico para 2024. En concreto, frente a una senda de reducción progresiva del déficit hasta el 2,5% en 2026 que plantea Hacienda, la AIReF sostiene que el déficit se mantendrá en torno al 3,2% del PIB en ausencia de medidas adicionales, ya que aunque podría bajar el año que viene al 3%, volvería a subir en 2025 hasta el 3,2% debido principalmente a la retirada de las medidas temporales de incremento de ingresos. La conclusión a la que llega la Autoridad Fiscal es que, tras la retirada de las medidas en 2024, «el margen para reducir el déficit sin adoptar medidas de corrección adicionales se agota».

Un ajuste mayor

La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a aprobar un Plan de Reequilibrio cuando concurran circunstancias excepcionales que permitan la suspensión de las reglas fiscales. Desde el comienzo de la pandemia de covid, el Congreso ha visto circunstancias excepcionales en tres ocasiones -octubre de 2020, septiembre de 2021 y septiembre de 2022- y se han aprobado medidas que han incrementado el gasto público y la deuda pública. Tras cuatro años de suspensión de las reglas fiscales, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Reequilibrio, pero Europa aprobará antes de fin de año la vuelta de las reglas fiscales que exigen a los países reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y una senda descendente que lleve la deuda pública al 60% del PIB. Según las estimaciones de la AIReF, para lograrlo, sería necesario un ajuste mucho mayor del que plantea el Gobierno y una evolución del gasto más contenida. Y presagia que el plan fiscal a medio plazo que las autoridades españolas tendrán que presentar en primavera a Bruselas como resultado de la reforma del marco fiscal europeo determinará una senda «más exigente» que la del Plan de Reequilibrio.

Por todo ello, desde la institución que preside Cristina Herrero recomiendan al Ministerio de Hacienda que inicie cuanto antes los trabajos para elaborar una estrategia fiscal de medio plazo «realista y creíble» que permita situar la senda de la deuda en una trayectoria descendente y cumplir los requisitos de sostenibilidad. Y afirma que, en ello, se debe contar con la participación de todas las Administraciones Públicas y de los agentes sociales y políticos implicados. La AIReF vuelve a alertar de la vulnerabilidad de la economía española por la persistencia estructural del déficit y el elevado nivel de deuda.

CEOE pide rigor

Por otro lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, señaló este miércoles que «no es muy realista» que el Gobierno eleve otra vez el 'techo de gasto' del Presupuesto del Estado para 2024 hasta la cifra récord de 199.120 millones de euros cuando ya no se está en pandemia y se avecina una desaceleración económica. «Que pasemos en los últimos años de 120.000 a 200.000 millones de gasto corriente cuando no estamos ya en una situación de covid, cuando estamos viendo que va a haber una desaceleración, porque se está viendo ya una desaceleración en España, y cuando, por otro lado, estamos viendo una subida indiscriminada de impuestos de un 9%, pues sinceramente nos parece que no son muy realistas los planteamientos que se están haciendo», comentó.

Para Garamendi, es momento «de ir al rigor presupuestario y la ortodoxia económica, porque, de hecho, Europa lo va a pedir». «Cuidado, cuidado, porque aunque no nos lo exijan ahora, nos lo exigirán a futuro. Las cosas, cuando te las gastas, luego hay que pagarlas, y creo que eso es algo que hay que tener presente», avisó el presidente de CEOE.