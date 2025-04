La AIReF alerta de una desaceleración económica más intensa en la segunda mitad del año

Amparo Estrada Madrid Jueves, 21 de septiembre 2023, 14:54 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, alertó este jueves de que la desaceleración económica se va a producir «con más intensidad y anticipación» de lo que se esperaba. Una desaceleración que prevé ya para la segunda mitad del año y que viene acompañada, además, de «cierta pérdida de dinamismo en lo que se refiere al mercado de trabajo». Los factores que van a acentuar la desaceleración son la persistencia de la inflación subyacente, el endurecimiento de las condiciones monetarias –cuya traslación a la economía real se está acelerando y con intensidad– el deterioro del comercio internacional y el repunte del precio del gas y del petróleo. Casi todos ellos se anticipaban antes del verano y ahora se suma la subida del petróleo a la que no se le ve techo por el momento.

En sus últimas previsiones, la AIReF anticipó un crecimiento económico en 2023 del 2,3% en términos reales y estimó para el año 2024 un alza del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,9%.

Además, Herrero advirtió de que España está en «una posición ciertamente vulnerable» de finanzas públicas debido al elevado peso de la deuda pública (110% del PIB), que se agrava con los altos tipos de interés. La presidenta de la autoridad fiscal reclamó «responsabilidad y compromiso» a todas las administraciones públicas para reducir el déficit público. En concreto, emplazó al Ministerio de Hacienda para que comunique la tasa de referencia a la que las comunidades autónomas y administraciones locales deben ajustar su gasto. Que el Gobierno esté en funciones no es impedimento, a juicio de Herrero, para que Hacienda haga esta labor obligada de coordinación fiscal.

En estos momentos, las comunidades autónomas están elaborando sus presupuestos para el año que viene sin conocer qué recursos van a recibir del sistema de financiación ni la tasa de referencia para el crecimiento del gasto. Aunque las autonomías están presentando sus cuentas para 2024 con equilibrio presupuestario, eso es compatible, señaló Herrero, con crecimientos de gasto del 9% o del 11% (sin tener en cuenta medidas fiscales), tres veces superior a lo que sería la tasa de referencia, que estaría posiblemente en torno al 3%. El problema es que en 2024, los recursos del sistema de financiación tienen una evolución muy positiva, pero que puede no repetirse en 2025, mientras que los gastos que se aprueben para el año que viene quedarán en su mayor parte consolidados para el futuro, especialmente porque las áreas de actuación de las comunidades autónomas (sanidad, educación...) no son gastos coyunturales sino estructurales. Todo eso no hará más que engordar el déficit y aumentar la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

También hay recomendaciones para la Administración Central. La previsión de la AIReF es que el déficit público acabe este año en el 4,1%, pero en 2024 podría alcanzarse el 3% (que es el objetivo que marcan las reglas fiscales europeas) si se retiran las medidas de ayuda para atender la crisis energética y de subida de precios de los alimentos (una recomendación también de la Comisión Europea, que puntualiza que si hay que dar alguna ayuda sea muy focalizada) y si las administraciones moderan el crecimiento de su gasto.

Probablemente a finales de año, Europa apruebe el nuevo marco de reglas fiscales que entrará en vigor en 2024. Para la presidenta de la AIReF, este nuevo marco será más exigente aunque flexible para ajustarse a las posibilidades de cada país. Si España no cumple con el objetivo del déficit del 3% en 2024, habría que proceder a un ajuste de cinco décimas del PIB o la Comisión también ha hablado de la posibilidad de abrir un procedimiento por déficit excesivo. Aunque si se cumple la contención del gasto y la retirada de las ayudas por la crisis energética no tendría sentido la apertura de ese procedimiento de déficit excesivo, concluyó Herrero.