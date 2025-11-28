HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Airbus ve un problema en sus aviones A320neo y pide a los operadores medidas preventivas inmediatas

El fabricante ha señalado que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar «trastornos operativos» a los pasajeros

EP

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Airbus ha identificado un problema que puede afectar a algunos aviones de la familia A320neo que actualmente están en servicio, por lo que pide a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas.

El fabricante aeronáutico ha informado de que el análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

En consecuencia, Airbus ha identificado un número «significativo» de aviones de la familia A320 en servicio que podrían verse afectados.

Por tanto, el fabricante europeo ha colaborado con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

Esta AOT se reflejará en una directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA).

Airbus ha señalado que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar «trastornos operativos» a los pasajeros y pide disculpas por las molestias causadas. Asimismo, destaca que trabajará con los colaboradores, «manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  2. 2 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4 El sorteo de La Primitiva deja 53.443,20 euros en Extremadura este jueves
  5. 5 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  6. 6 Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes
  7. 7

    Parra, el todopoderoso dueño del CD Badajoz que prometió la Champions y acaba condenado a siete años de cárcel
  8. 8 Mirandilla entierra a Miguel Fuertes Molina
  9. 9

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  10. 10

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Airbus ve un problema en sus aviones A320neo y pide a los operadores medidas preventivas inmediatas

Airbus ve un problema en sus aviones A320neo y pide a los operadores medidas preventivas inmediatas