«Aguantemos el último tirón, no podemos tirar la toalla ahora»

Lucía Palacios Madrid Sábado, 26 de marzo 2022, 12:18 | Actualizado 18:46h. Comenta Compartir

España afronta este domingo el decimocuarto día de unos paros que han colocado al país al borde del colapso y no hay visos por el momento de que esto llegue a su fin. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte mantiene el órdago al Gobierno y continuará con sus movilizaciones hasta «la victoria», al más puro estilo del 'Ché' Guevara. Más concretamente, hasta que se apruebe un decreto que impida contratar por debajo de los costes, hasta que les garanticen que pueden arrancar sus motores sin pérdidas. Y confían en una pronta respuesta del Ejecutivo.

Así lo advirtió este sábado a primera hora de la mañana su líder, que colgó en la web de la plataforma un mensaje a modo de arenga para los miles de compañeros que secundan estas protestas; no en vano consiguió congregar el pasado viernes a unas 4.000 personas frente a la sede del Ministerio de Transportes, según cifras de la Delegación del Gobierno, una cifra bastante superior a los ciudadanos que movilizaron los dos sindicatos mayoritarios dos días antes para protestar por la subida de los precios. «Estamos siendo el ejemplo de todo un País, no podemos tirar la toalla ahora bajo ningún concepto», proclamó con orgullo el conductor albaceteño, que acusó al Gobierno de «vender humo y mentiras» y rechazó «aceptar limosnas que no nos solucionan nada». «Si no tenemos la garantía de trabajar para vivir, no hay motivos para arrancar», defendió.

El Ejecutivo creyó el viernes –erróneamente– haber cerrado lo que calificó como un «acuerdo histórico» al poner encima de la mesa ayudas por valor de más de 1.000 millones de euros, el doble de la propuesta inicial. De poco sirvió la rectificación de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien una semana después de tildarles de «ultraderecha», no solo dio marcha atrás y accedió a reunirse con Hernández, sino que incluso se disculpó por haberles tachado también de «violentos».

No es suficiente. Este sábado decenas de camiones volvieron a protagonizar una marcha lenta por las carreteras de Madrid y por primera vez ocuparon la M-30. Y las manifestaciones seguirán, aunque pueden ser menos numerosas que hasta ahora. Por ello, para que no decaigan las protestas, Manolo –como muchos le identifican– instó a los miles de transportistas que están consiguiendo paralizar la actividad industrial a no darse por vencidos y continuar con esta lucha hasta el final. «Aguantamos el último tirón porque lo tenemos en la mano», apeló. Y continuó haciendo gala de orgullo por lo conseguido: «Estamos haciendo historia y tenemos que seguir hasta el final, queda el último tirón y hay que demostrar que somos capaces de conseguirlo, porque nunca antes tuvimos la oportunidad que hoy nosotros mismos nos hemos brindado».

Mensaje épico

En esta misma línea, y con un tono repleto de sentimentalismos, les pidió también a sus compañeros que no le abandonen. «Os pido que no me dejéis solo y que todos seáis Manuel Hernández. Solo con nuestra persistencia llegaremos a la victoria», resaltó en el mensaje publicado. El transportista cargó contra el Gobierno por seguir sin dar respuesta a sus reivindicaciones y reiteró, una vez más, que «las ayudas que quieren dar no son la solución de nada, no estamos luchando para que de manera puntual nos dé un bocadillo».

Quien se ha convertido en un ídolo para muchos de sus colegas admitió que estos paros están conllevando «sacrificios», pero advirtió de que ya no se puede «dar marcha atrás» porque se están jugando «trabajar con dignidad». «Todas las batallas tienen heridos, riesgos y, por desgracia, víctimas. Pero nunca se cambió nada sin antes padecer y sacrificar muchas cosas».

La respuesta de Moncloa al mensaje de Manuel Hernández llegó por boca de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quien mostró su convicción de que el acuerdo alcanzado con el sector del transporte será suficiente para atenuar los precios y reiteró su compromiso de legislar para no trabajar por debajo de costes.

Sin embargo, se mostró inflexible a la hora de negociar con los huelguistas, ya que dejó claro que los interlocutores válidos son los que son. «El Gobierno habla con todos, pero debemos ser escrupulosos y respetuosos con la representación institucional», defendió la ministra para la Transición Ecológica, que destacó que, de lo contrario, sería «muy complicado determinar quiénes son los interlocutores en cada momento», lo que podría derivar a su vez en poner en cuestión también los grandes acuerdos alcanzados.

La vicepresidenta también valoró las acciones emprendidas por las petroleras para rebajar los precios. Mantener un camión cuesta ahora 26.000 euros más que un año atrás. Por eso las asociaciones de transportistas de Cantabria y de Zaragoza votaron este sábado continuar con el cese indefinido de la actividad.

Esta semana será clave para saber si Manuel Hernández consigue mantener a este colectivo de huelguistas unidos o la plataforma pierde fuerza y capacidad de movilización después del acuerdo del viernes.