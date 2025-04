Cómo afectará a los clientes de Bankia la integración tecnológica con CaixaBank

Clara Alba Viernes, 12 de noviembre 2021, 09:39 | Actualizado 18:19h. Comenta Compartir

Fin de semana marcado en rojo en el calendario de la fusión de CaixaBank y Bankia... y también de sus clientes. La entidad culminará estos días su integración tecnológica en el último paso para operar de forma definitiva como una sola.

No es un proceso fácil. Hasta el próximo día 14 se tendrán que migrar más de 2.500 millones de documentos digitalizados entre DNIs, firmas, recibos, contratos, etc. de casi 7,5 millones de clientes de la antigua Bankia. Un total de 2.200 empleados estarán implicados en el proceso que, tal y como lleva días recordando la entidad a sus clientes, implicará una serie de inconvenientes. Para empezar, hasta que termine la migración, la app no se actualizará, con lo que no se podrán hacer determinadas operaciones, como transferencias online ni usar la popular plataforma de envío de dinero Bizum.

Los clientes de la antigua Bankia sí podrán, no obstante, seguir pagando con sus tarjetas de débito y de crédito, además de sacar dinero de los cajeros. Las tarjetas, de hecho, seguirán siendo las mismas (con la marca Bankia) hasta que caduquen, se extravíen o cualquier otro caso en el que CaixaBank remita a su domicilio un nuevo plástico. En las cuentas, el código IBAN cambiará más adelante, pero no habrá que realizar ningún tipo de gestión sobre las domiciliaciones o productos vinculados, que cambiarán de forma automática.

Cuando el proceso se cierre, previsiblemente en la tarde del domingo, la web y la aplicación de banca móvil de Bankia serán redirigidas de forma automática a CaixaBank, así como a las aplicaciones de CaixaBankNow e imagin.

En ese momento, y como cualquier otro cliente, los usuarios de la antigua Bankia podrán utilizar las mismas claves que usaban hasta ahora, con la correspondiente comprobación de seguridad para la que hará falta tener a mano el teléfono móvil. Para autorizar determinadas operaciones, como transferencias, traspasos, etc., el cliente de la antigua Bankia tendrá que descargarse la app CaixaBank Sign, la app de firma móvil de CaixaBank.

Los clientes deben tener en cuenta, además, que dentro de poco pasarán a formar parte de la política de comisiones de CaixaBank. Para evitarlas, tendrán varias opciones, como tener la nómina domiciliada o tener más de 20.000 euros invertidos en fondos de inversión u otros productos financieros. También tener domiciliados tres recibos o realizar tres pagos con tarjeta al trimestre.