Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus

Durante uno de los fines de semana de mayor actividadad aerea, miles de aviones han tenido que quedarse parados tras el orden de Airbus de ... una reparación urgente en sus A320, que actualmente están en servicio. Más de la mitad de la flota mundial de este modelo ha resultado afectada, lo que está generando cancelaciones y retrasos en vuelos alrededor en varios países.

El problema, según un boletín enviado a las aerolíneas, está relacionado con una actualización de software o hardware, que deberá ser revertida a versiones anteriores antes de que las aeronaves puedan volver a operar. Tras el análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrada la familia A320, se ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Por tanto, el fabricante europeo ha colaborado con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de sus sistemas disponibles y garantizar la seguridad de la flota.

Airbus ha señalado que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar «trastornos operativos» a los pasajeros y pide disculpas por las molestias causadas. Asimismo, destaca que trabajará con los colaboradores, «manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta». La situación ha generado una ola de incertidumbre entre los usuarios.

Aerolíneas afectadas

Varias compañías globales ya han informado sobre los impactos que este anuncio tendrá en su funcionamiento. Estas son las principales aerolíneas y las medidas adoptadas:

- Lufthansa (Alemania) espera algunas cancelaciones o retrasos durante el fin de semana.

- Aer Lingus (Irlanda): Un número limitado de aeronaves ha sido afectado.

- Iberia añade que se están cumpliendo «estrictamente» el programa diseñado por la compañía para afrontar la situación, de modo que la actualización se está llevado a cabo con éxito en la flota afectada. Por tanto, reiteran que «no se prevé que los clientes de Iberia vayan a sufrir ningún impacto por esta causa ni hoy ni mañana».

- Air France (Francia), hasta ahora ha cancelado 35 vuelos.

- Turkish Airlines (Turquía) ha informado que ocho de los modelos volverán a estar en servicio tras completar la actualización.

- United Airlines (EE.UU.) espera una ligera disrupción en algunas de sus rutas tras confirmar que seis aviones fueron afectados.

- Air India (India): Con 113 aviones afectados, la empresa ha completado la reparación en 42 de ellas y anticipa algunos retrasos, pero no cancelaciones.

- Air New Zealand (Nueva Zelanda) espera algunas cancelaciones en sus vuelos.

- American Airlines (EE.UU.), el mayor operador de A320 a nivel mundial, ha señalado que experimentará algunos retrasos, aunque redujo de 340 a 209 el número de aeronaves afectadas.

- Delta Airlines (EE.UU.) ha informado que los impactos operacionales serán limitados.

- Flynas (Arabia Saudita), la empresa de bajo costo, espera algunos retrasos.

- ANA Holdings (Japón) ha cancelado 65 vuelos este sábado.

- Wizz Air (Hungría) ya ha implementado la actualización de software en todas sus aeronaves afectadas, por lo que no se anticipan más disrupciones.

- Avianca (Colombia) ha reportado que más del 70% de su flota ha resultado afectada, lo que provocará «disrupciones significativas» en las operaciones durante los próximos 10 días. Avianca ha cerrado la venta de boletos hasta el 8 de diciembre.

- IndiGo (India), la mayor aerolínea india, ha reparado 143 de sus 200 aviones afectados, pero anticipa retrasos en sus vuelos.

- Korean Air (Corea del Sur) completará la reparación de 10 aeronaves para el domingo por la mañana.

- Latam Airlines (Chile) tiene «un número limitado» de aviones que requiere la actualización de software.

- Viva Aerobus (México) también ha reportado que su flota se verá impactada, aunque no se ha especificado cuándo podrán operar normalmente.