La UE advierte a Elon Musk sobre la suspensión de cuentas de Twitter de periodistas: «Pronto, habrá sanciones»

Primer tirón de orejas de Bruselas a Elon Musk. La Comisión Europea ve con preocupación la suspensión en los últimos días de varios periodistas estadounidenses ... en Twitter y advirtió a su propietario de que «hay líneas rojas» y que pronto tendrá la capacidad de imponer «sanciones». La vicepresidenta Vera Jurova ha asegurado que la nueva ley europea sobre Servicios Digitales «exige el respeto de la libertad de prensa» y que el magnate «debe ser consciente» de ello.

A pesar de que esta normativa no entrará formalmente en vigor hasta febrero de 2024, Bruselas ve «con preocupación» la suspensión de cuentas a periodistas del 'The New York Times', 'Washington Post' y la CNN, después de que supuestamente violaran los términos de la plataforma al revelar información personal sobre Musk. En octubre, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ya advirtió de que «en Europa, el pájaro volará bajo nuestras normas». Y, si no, se enfrentará a enormes sanciones, que pueden llegar al 6% de sus ingresos globales.

En una rueda de prensa en Bruselas, el portavoz de Economía Digital e Innovación del Ejecutivo comunitario, Johannes Bahrke, ha destacado la importancia de que las plataformas tengan términos de uso «claros, comprensibles y transparentes». Ha apuntado, además, que la ley europea de Servicios Digitales incide en la obligación de que cuando una plataforma actúa sobre las condiciones de uso lo haga de manera «proporcionada y con respeto a los Derechos fundamentales». «No puede ser (una medida) discriminatoria ni arbitraria», ha asegurado.