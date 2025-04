Se acerca la fecha para realizar la Declaración de la Renta: ya puedes acceder a tus datos fiscales

Salvador Vallejo Caballero Lunes, 13 de marzo 2023, 15:05 Comenta Compartir

La época en la que millones de españoles se exponen frente a la Agencia Tributaria para presentar su actividad económica y, según situación personal, pasar un trago más o menos amargo ha llegado.

La Agencia Tributaria ha anunciado que a partir del 15 de marzo podrá consultarse el borrador para acceder a los datos fiscales del pasado año, a través de la propia aplicación de la agencia y también vía web. El borrador incluye los datos personales, familiares y económicos de la persona, así como los ingresos de los que tiene constancia la agencia; no obstante no siempre son datos fiables, y es responsabilidad del interesado revisarlos y no presentar posteriormente información errónea a la hora de realizar la declaración.

Ya te comentamos hace unas semanas las fechas clave y novedades acerca de la Declaración de la Renta, que podrá realizarse a través de varias vías.

¿Cómo descargar el borrador con mis datos fiscales?

Dentro del portal de la Agencia Tributaria entraremos en el apartado «Información y gestiones», donde accederemos a «IRPF». En «Gestiones destacadas» seleccionaremos la opción «Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)».

Tendrás que introducir tu DNI (certificado o DNI electrónico también sirve) y, tras «Continuar» ingresar la Cl@ve PIN. De no tenerla tendrás dos opciones:

-Registrarte.

-Obtener la referencia con el importe de la casilla 505, que proporcionará un código.

-Una vez estés dentro, deberás clicar sobre «Borrador/Declaración (Renta WEB)». En caso de ser el primer acceso, aparecerá una ventana con tus datos identificativos y el resto de miembros de la unidad familiar. Repasa los datos antes de avanzar.

-Ya podrás pulsar en «Continuar con la declaración» para poder acceder a todos los apartados. Recomendarlos revisarlos con atención y modificarlos si es necesario -dándole a «Guardar» después de cada modificación-. Para presentar el borrador a la Agencia Tributaria habrá que pulsar en «Confirmar».

¿Quién está obligado a realizar la Declaración de la Renta?

La respuesta radica en la situación económica de cada persona, la cantidad de dinero que se ha ingresado e incluso el número de pagadores. Así indica la propia web de la Agencia Tributaria los requisitos mínimos para estar obligado a realizar el trámite:

-Trabajadores de un único pagador que perciban más de 22.000 euros anuales.

-Trabajadores de dos pagadores que ingresen más de 14.000 euros anuales.

-Personas que hayan obtenido el Ingreso Mínimo Vital.

-Trabajadores autónomos.

-Personas que hayan ingresado más de 1.600 euros anuales por ingresos patrimoniales o de capital mobiliario.

-Personas que hayan recibido más de 1.000 euros brutos en rentas inmobiliarias, rendimientos de letras del Tesoro y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas.

No presentar la declaración o hacerlo de forma irregular expone al ciudadano a importantes sanciones, por lo que es recomendable no eludir el trámite.

