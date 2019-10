1.500 jóvenes piden ayudas para incorporarse al campo extremeño en 2019 Álvaro Gómez, Sonia Moto, Gervasio Sánchez, José Cruz, Javier Gonzalo, Luis Expósito, Pedro Herrera y Juan Moreno en un momento de la mesa redonda. :: casimiro moreno Los agricultores y ganaderos lamentan los más de dos años que tardan en percibir las subvenciones JOSÉ M. MARTÍN Domingo, 20 octubre 2019, 09:57

Son conscientes de que el sector primario ha cambiado, que ahora tienen que competir en un mercado globalizado y que su rentabilidad ya no solo depende de cómo hagan su trabajo, ni siquiera de que el clima sea benigno para sus producciones.

Los jóvenes que se incorporan al campo están muy familiarizados con términos como aranceles, acuerdos de libre comercio o mercados prioritarios. «En Italia se han arrancado muchos olivos, por lo que aquí se está ganando algo más de dinero con la aceituna», expuso Juan Moreno. «Viene fruta muy barata de otros países, con menos controles sanitarios y de peor calidad, y nosotros tenemos que dejar nuestra producción en los árboles porque no nos sale rentable recogerla», añadió Sonia Moto.

Ambos son dos jóvenes agricultores. Él tiene olivos y viñas en Torremejía y ella, frutales en Barbaño. Son un ejemplo de relevo generacional en el campo extremeño. «Unos valientes, con la que está cayendo», les definió José Cruz, responsable de Agricultura de UPA-UCE Extremadura. Pero no son los únicos, en la convocatoria de 2019 -que finalizó en abril- un total de 1.450 personas han cumplimentado la solicitud de ayudas para incorporarse al sector primario de la región como jóvenes agricultores y ganaderos, según Javier Gonzalo, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura. «No todos terminarán incorporándose, algunos se quedarán por el camino», señaló este dirigente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, que, pese a ello, considera que es un número elevado y una muestra de que el sector primario es fuerte y tiene ciertas ventajas en la región.

«Las ayudas son imprescindibles para empezar con la explotación», en palabras de Álvaro Gómez, joven ganadero de vacuno que tiene su finca entre Jerez de los Caballeros y Zahínos. Sin embargo, esas subvenciones tardan dos años en llegar a los beneficiarios, por lo que a los emprendedores se les hace muy cuesta arriba afrontar la inversión inicial que requiere su proyecto. «Sin el apoyo familiar se vuelve prácticamente imposible arrancar», insistió Gómez.

Para solventar ese inconveniente temporal, desde la Consejería se está trabajando en una herramienta que sirva para «proveer el riesgo ante las entidades financieras y que los empresarios puedan tener la financiación en un mes y medio», anunció Gonzalo.

Todas estas declaraciones se hicieron durante la mesa redonda que el pasado martes se celebró en la sede de HOY bajo el título 'Reto relevo generacional en el campo extremeño: incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos'. La cita estuvo moderada por el periodista de HOY Luis Expósito y también contó con la participación de Pedro Herrera, gerente comercial de negocio agroalimentario de la dirección territorial de Extremadura y Sur de Ibercaja, entidad que patrocinó el evento.

Los asistentes coincidieron a la hora de señalar el relevo generacional como uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el sector primario extremeño. En la actualidad, no llegan al 10% los agricultores y ganaderos de menos de 40 años, mientras que más del 40% superan los 65 años. Sin embargo, estos números son mejores que los que presentan otras comunidades de nuestro país.

Los principales impedimentos para rejuvenecer el sector se pueden agrupar en dos líneas. Por un lado están las que afectan a los jóvenes que se quieren dedicar al campo, entre ellas destacan la dificultad para acceder a la tierra y los bajos precios de los productos que hacen que el sector no sea atractivo para iniciar un proyecto de vida. «La principal complicación que yo detecto es el mercado, mi experiencia está siendo dura porque me cuesta mucho alcanzar la rentabilidad», comentó Moto, que no deja de buscar soluciones que aporten valor añadido a su fruta.

Para lograr unos mejores precios, el movimiento cooperativo es una de las posibilidades que el responsable de Upa planteó en la mesa. Apoyó su teoría el director general de la PAC, que considera la unión como una forma «de eliminar intermediarios y de tener más margen de negociación con la distribución».

En ese mismo apartado, ante la opción que se mencionó en las intervenciones, Gonzalo quiso dejar claro que «ni la Junta ni el Gobierno pueden fijar precios».

Del otro lado, las bajas pensiones que reciben los jubilados del campo motivan que prefieran mantener su explotación activa para complementar sus ingresos. En este sentido, desde la administración regional se está trabajando en un modelo que permita incentivar económicamente a los jubilados de la actividad agraria que pasen su explotación a jóvenes.

Además, para facilitar el acceso a los terrenos la Junta de Extremadura inició los proyectos de bolsas de tierra, con los que se pretende poner más fincas en producción.

Fortalezas

Más allá de las dificultades que atraviesa el sector primario, también son numerosas las fortalezas que tiene el campo de la región. «Somos una potencia agraria y esto es así por los magníficos agricultores y ganaderos que tenemos», afirmó el director general de la PAC, que entiende que una de las ventajas que presenta el medio rural extremeño es que tiene núcleos de población que disponen de la estructura suficiente y los servicios necesarios para resultar atractivos a las familias que se quieren asentar en ellos.

Este aspecto es realmente importante, porque el relevo generacional en el campo es la mejor forma de luchar contra la despoblación. «Se debe entender que nuestro sector primario está compuesto por explotaciones familiares», remarcó Cruz.

Por el contrario, la incertidumbre que rodea al campo provoca muchas reticencias. «Hay jóvenes que no se acercan a este sector porque el futuro es muy incierto, no sabemos cómo va a afectar, por ejemplo, el cambio climático», aportó Moreno, que se pondrá al frente de su explotación el año que viene una vez que finalice su formación.