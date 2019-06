El servicio de traumatología del Hospital Don Benito-Villanueva denuncian falta de personal EFE Jueves, 6 junio 2019, 18:07

Traumatólogos del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena ha advertido de la «condena que supone trabajar en un centro con largas listas de espera», donde la plantilla de personal disminuye y donde se cuenta con unos recursos limitados.

En esta ocasión es el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Don Benito–Villanueva quien ha denunciado la falta de personal en un área de salud en el que atienden a enfermos de cuatro puntos de consulta separados hasta por 75 kilómetros.

En un comunicado difundido por el equipo del servicio, han recriminado que las listas de espera de consulta y quirófano aumentan y su plantilla disminuye a pesar de haber trabajado «muy duro durante muchos años para conseguir calidad asistencial».

«No podemos creer que ese trabajo esté empezando a no servir para nada», han lamentado.

Se trata de un equipo de cinco especialistas que atienden a enfermos del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena, en hospital, Centro de Especialidades y Hospital de La Siberia.

Han criticado que de las cuatro plazas que se han convocado en las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud, ninguna ha sido en este área.

«Nos hemos quejado de la situación y no ha servido de nada. Nadie quiere venir a trabajar con nosotros: los contratos largos no atraen a los que quieren hacer del nuestro un hospital de paso; los contratos cortos no atraen a nadie. Intentamos, como encantadores de serpientes, hacerlo atractivo. Lo es. Pocas cosas enseñan más que trabajar en un hospital comarcal», ha señalado. Ante esta situación, su única solución es hacer malabares para cuadrar sus horarios y poder atender a todos sus pacientes, pero nunca les cuadran los números, han asegurado.

«Mareamos al personal administrativo, a la enfermería, a los auxiliares y cuando parece que hemos dado con la solución, los números vuelven a comernos; no es suficiente», han señalado los traumatólogos.

Han subrayado que se siguen acumulando las reclamaciones por lista de espera, una situación que se agravará con las guardias de verano.

La denuncia de este colectivo se une al área de oncología, que arrastra la falta de personal desde hace ya dos años y que recientemente a vuelto a ser reiterada por la Asociación Española Contra el Cáncer.