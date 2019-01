Ricardo Cidoncha recibe hoy el Escudo de Oro de Don Benito Ricardo Cidoncha, en el centro, con uno de sus equipos. :: hoy Será en el transcurso de la gala de los III Premios Alabán para reconocer su dedicación al deporte ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 12 enero 2019, 09:57

Ricardo Cidoncha Fernández recibirá esta noche el Escudo de Oro de la Ciudad de Don Benito como reconocimiento a sus 30 años dedicados al deporte y, en especial, al voleibol. Un galardón que se entregará en el transcurso de la gala de los III Premios Alabán del Deporte dombenitense, que se celebran hoy 12 de enero, a partir de las 9 de la noche, en el Teatro Imperial. Cabe recordar que ya en su segunda edición, Cidoncha recibió Premio Alabán Especial a la Trayectoria Deportiva.

Sin duda, Ricardo Cidoncha es un histórico del deporte dombenitense. Tras 30 años en el cargo, el pasado mes de agosto anunció su decisión de dejar la presidencia de la Asociación Deportiva Don Benito Voleibol. Atrás dejaba infinidad de campeonatos regionales, participaciones en campeonatos de España, numerosos jugadores y pupilos suyos que dieron el salto a equipos de primera línea del voleibol nacional.

Como señalaba, después de más de tres décadas como presidente del club (primero en el P.M.D Voleibol Don Benito y luego el actual A.D. Don Benito Voleibol que constituyó), llegaba el momento de dar el relevo a un nuevo grupo de personas que, como afirmaba, estaba seguro que «seguirán llevando el nombre de nuestra ciudad muy lejos».

Como apunta, no se trataba de una decisión fácil, pero sí acertada. Ya en su carta de despedida se refería especialmente a su mujer, Manoli, y a sus hijas, Mónica y María: «Siempre me han apoyado en todo. Gracias por aguantar mientras papá jugaba un campeonato y otro y otro por toda la geografía española. Siempre me habéis animado».

Ricardo Cidoncha ha valorado de forma especial este reconocimiento anunciado el pasado mes de diciembre y que recibirá hoy. «Para mi supone todo un honor el que se me conceda el Escudo de Oro y lo llevaré con mucho orgullo. Es una responsabilidad y me siento halagado y honrado de tener esta distinción», señalaba al anunciarse este reconocimiento, «desde que empecé en el deporte siempre traté de llevar a mi ciudad por bandera, en todas las competiciones y ciudades, e intenté hacerlo lo mejor posible».

Esta noche compartirá la cita con los 36 finalistas que aspiran a conseguir alguno de los 12 premios que se reparten. Además del Premio Alabán 2018, que se entrega de forma directa y que este año recae en la persona de Julio Francisco Gómez, como reconocimiento a su dedicación por el deporte.