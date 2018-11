«No puedo defender unas siglas que ya no me representan» Momento de la toma de posesión de Luis Sauceda. :: hoy Luis Sauceda, edil del PP dombenitense, renuncia a su acta de concejal por motivos políticos ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 11 noviembre 2018, 10:04

A falta de unos meses para la celebración de las elecciones municipales, el edil del Partido Popular de Don Benito, Luis Sauceda, presentó hace unos días su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento dombenitense por «asuntos personales, pero también políticos».

Así, durante el último pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, el concejal del PP hizo oficial en el turno de ruegos y preguntas su renuncia que ya se había dado a conocer previamente. «El Partido Popular, partido por el que me presenté a las elecciones locales en mayo de 2015, ha virado de forma brusca a una postura política en la que soy incapaz de reconocerme. Algo que me hizo reflexionar y me llevó a serme leal a mí mismo. No puedo seguir defendiendo unas siglas que no me representan y por eso no dudé en tomar esta decisión», manifestó durante su intervención en la sesión plenaria.

El edil más joven de la actual Corporación abandona de esta forma el partido dirigido en la localidad por María Josefa Valadés, a la que agradeció «la confianza que en su día depositó en mí». También tuvo palabras para el alcalde, José Luis Quintana, al que dio las gracias por «el respeto con el que siempre me ha tratado y sus palabras cuando le comuniqué mi dimisión».

El joven concejal señala que, en su opinión, la crispación se ha instalado en la política, «cuando los ciudadanos reclamamos una vuelta a la política con grandeza, al diálogo, consenso y grandes acuerdos pensando en el bien común».

Sauceda reconoce además su desencanto con el partido a nivel local y regional, pero también a nivel nacional, después de apostar en su caso por Soraya Sáenz de Santamaría como presidenta del PP, en lugar de Pablo Casado. De momento descarta su adhesión a otros grupos políticos para los próximos comicios municipales, aunque deja la puerta abierta, incluso, a regresar al grupo popular. «Podría volver al Partido Popular, si el partido vuelve al sitio en el que la mayoría queremos que esté», afirma, al tiempo que añade que esta situación ha hecho que «los que no se van a Vox se van a Ciudadanos, y otros nos vamos a nuestras vidas profesionales y punto».

En el ámbito local, asegura que no comparte la oposición que se ha realizado en los últimos años, «la crispación que hay es mala para Don Benito y no entiendo las inquinas a nivel personal, algo que he dicho muchas veces».