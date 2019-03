Matías Prats : «Es un premio especial y de corazón» Matías Prats, a la izquierda, durante la tertulia. Y a la derecha, junto a José Luis Quintana y Guillermo Fernández Vara en la entrega del premio. :: H. B. El periodista recibió en la noche del viernes el IV Premio Santiago Castelo ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 24 marzo 2019, 10:04

El periodista Matías Prats recibió en la noche del viernes en Don Benito el IV Premio Santiago Castelo a la Trayectoria Periodística. La entrega se realizó en el trascurso de una gala en la que no faltó su sentido del humor que salpicó a varias de las anécdotas que compartió con un abarrotado salón de actos.

Una velada periodística en la que Prats, con más de 40 años de experiencia en la profesión, también contó algunas de sus experiencias más complejas, como el 23-F o los atentados de las torres gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Dejó también un mensaje de agradecimiento a la localidad dombenitense, que le hacía entrega de este galardón y que recorrió antes de la gala en un trayecto en el que muchos quisieron inmortalizar el momento con numerosas fotografías.

«Un reconocimiento en profundidad, con el alcalde como cicerone. He dado un paseo formidable por el centro de la ciudad y me he hecho muchas fotos con la gente, señal de que hay una cercanía y afecto. Me ha parecido que Don Benito ha crecido de una forma extraordinaria», explicaba Matías Prats a los medios asistentes al acto.

Precisamente, por esa cercanía, el periodista madrileño confesó que éste era un premio «muy especial y que creo que sale del corazón». Su activismo social, trayectoria profesional, además de su compromiso con la información, su cercanía al mundo real o su ética profesional, han sido algunos de los aspectos tenidos en cuenta para la concesión de este galardón por parte de la comisión. «Empecé en una emisora de radio, en la que me oía muy poca gente, fue una gran oportunidad de crecer y de desarrollarme», recordaba.

Tuvo también palabras para Santiago Castelo, al que conoció personalmente. «Estuve en su despacho, en el ABC, junto con un compañero. Nos trató de maravilla», recordaba. «Castelo tenía una voz impresionante y un gran corazón, me quedé con su imagen ese día y quién me iba a decir que más de 30 años después alguien se iba a acordar de mí para llevarme a casa un premio con su nombre», expresaba momentos antes de recibirlo.

Durante la gala, Matías Prats compartió una charla-coloquio con representantes de distintos medios de comunicación audiovisuales, radiofónicos, escritos y digitales. Con tiempo para hablar de los recuerdos hacia su padre, gracias al cual reconocía que dio sus primeros pasos en el periodismo, de sus chistes en el informativo o sus anuncios publicitarios. «Después de más de 40 años, es muy probable que al final se me recuerde por la publicidad», decía entre bromas.

El recuerdo del 11-S

Pero fue su trayectoria la que cautivo al público, entre otros, con su recuerdo del 11-S. «No estaba preparado para narrar algo así, era tan sorprendente que superaba la ficción. Desde las 3 de la tarde hasta las 11.30 de la noche, sin cortes publicitarios. Si tengo que elegir un momento dramático visualmente terrible e imponente a lo largo de mi vida sería esa catástrofe», expresaba.

Destacaba además la asistencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el académico numerario y censor de la Raex, Feliciano Correa. Vara destacó la figura de Matías Prats como ejemplo profesional en el ejercicio de un periodismo «veraz y riguroso». Tuvo además palabras de recuerdo para el periodista y escritor extremeño, del que destacó su compromiso y lealtad con Extremadura. «Santiago Castelo es a Extremadura lo que Matias Prats padre a Córdoba», señaló el presidente extremeño, que también compartió una anécdota de juventud con Prats.

Con esta distinción, Prats se une así a la lista formada por Pepe Oneto, Victoria Prego y Pepa Bueno, que recibieron el galardón en las tres ediciones anteriores.

El acto concluyó con la actuación del gaitero Hevia, que presentaba su nuevo disco 'Al son de Indianu' para despedir la noche.