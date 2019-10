La plataforma del hospital Don Benito-Villanueva inicia una recogida de firmas Portavoces de la junta directiva de la plataforma. :: e. d. Aseguran que Vergeles ha rechazado reunirse con ellos y que no tienen respuesta de Vara ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 9 octubre 2019, 08:28

La plataforma de pacientes del Hospital Don Benito-Villanueva se marca como próximo paso el inicio de una campaña de recogida de firmas para demandar más recursos profesionales y materiales para esta área de salud. Será en el marco de la segunda asamblea del colectivo, prevista para este jueves, día 10, a las 20.00 horas en el restaurante Casablanca de Villanueva de la Serena. En ese encuentro, la junta directiva de la plataforma informará a los asistentes de los avances realizados desde la última asamblea, a la que asistieron unas 500 personas. En ese período han solicitado varias reuniones para abordar el tema, entre ellas, con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Una solicitud sobre la que no han obtenido respuesta desde el pasado 25 de septiembre.

Tampoco fue positivo el diálogo con el consejero de Sanidad, José María Vergeles. «A través de correo electrónico nos respondió que si queríamos una reunión con él, teníamos que deshacer la plataforma», asegura Pedro Manzano, uno de los portavoces del colectivo cívico. «Nosotros eso no lo aceptamos y por eso pasamos al plan B que era acudir a Guillermo Fernández Vara, que no ha contestado», prosigue.

Se sienten también abandonados por los distintos mandatarios a nivel comarcal. «Nos han dado la espalda, no se preocupan, cuando este movimiento que estamos encabezando nosotros lo tenían que encabezar ellos», añade Manzano.

Reunión con Valadés

Quien sí les ha recibido en los últimos días es el gerente del área sanitaria, Francisco Javier Valadés, en un encuentro en el que recibieron explicaciones sobre cómo se encuentra el servicio de oncología, que genera mayor preocupación, y las acciones que se están llevando a cabo para paliar la falta de especialistas. Aseguran que en los últimos meses se han derivado las primeras consultas oncológicas a Mérida y Badajoz, ya que deben atenderse en un plazo no superior a diez días. «Es una respuesta puntual y necesaria, pero esto no es una solución», asegura África Gallardo, miembro de la plataforma, «exigimos una respuesta real, no un parche».

Al mismo tiempo, trasladaron a Valadés sus reivindicaciones en todas las especialidades, como la creación de una unidad de nefrología y otra de radioterapia. También la necesidad de mejorar la dotación de medios materiales en el hospital comarcal.