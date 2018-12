Monago cree que Europa no financiará el nuevo hospital de Don Benito

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, aseguró ayer miércoles en Don Benito que Europa no dará dinero para la construcción de hospitales, por lo que ha calificado como «mentira» lo dicho por el consejero Vergeles hace unos días sobre este asunto. «El nuevo hospital nunca se va a construir, esto no es una declaración política o electoral, es simplemente lo que ha reconocido el consejero al decir que si no consigue fondos europeos no podrá hacer el hospital», señaló Monago ante los medios en su visita a la localidad.

En ese sentido, indicó que ahora las inversiones que apoyan desde la Unión Europea se centran en impulsar el desarrollo inteligente de los territorios, «hubo tiempo en el que Europa invirtió mucho dinero para hacer infraestructuras educativas y sanitarias, pero ya considera que pasó el tiempo del ladrillo».

Por otro lado, indicó que la construcción del nuevo hospital se encuentra dentro de las enmiendas parciales en las que trabaja su grupo parlamentario para los presupuestos generales de la región para 2019, en las que también se incluiría la construcción de un nuevo colegio.