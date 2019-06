Luis Fonsi conquista Don Benito

Luis Fonsi conquistó anoche al público del recinto Arena Las Cumbres de Don Benito con su simpatía y su música. El puertorriqueño conectó con las miles de personas llegadas desde Don Benito, pero también desde distintos puntos de la región al ser el único concierto de su World Tour Vida en Extremadura.

No faltaron las baladas de sus inicios como Imagíname sin ti, otras más recientes como Yo no me doy por vencido. Pero, sin duda, fueron sus temas más 'bailables' los que hicieron revolucionar a los asistentes, de todas las edades, como Calypso, Sola o Échame la culpa. Como apoteósico punto y final su gran éxito de los últimos años, un Despacito que no pasa de moda.