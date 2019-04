Luis Fonsi actuará en el recinto Arena el próximo 29 de junio Presentación del concierto ayer en el Ayuntamiento. :: e. d. Será el único concierto del puertorriqueño en Extremadura dentro de su gira mundial 'Vida' ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 10 abril 2019, 08:50

Uno de los máximos representantes de la música latina a nivel internacional, el cantante Luis Fonsi, actuará el próximo 29 de junio en Don Benito, dentro de su gira World Tour Vida. Será su único concierto en Extremadura y, de momento, una de las pocas citas del puertorriqueño en España durante este 2019.

El concierto del puertorriqueño será a las 22.30 horas en el recinto Arena Las Cumbres de la localidad dombenitense, que cuenta con un aforo superior a las 15.000 personas.

Las entradas se pusieron ayer a la venta a través de Internet a un precio especial de lanzamiento de 25 euros en los primeros días. Con posterioridad, quedarán fijadas las localidades en 30 euros, en venta anticipada, y 35 euros en taquilla. Además, se habilitará una zona vip más próxima al escenario y, en ese caso, las entradas tendrán un precio de 50 euros. También habrá puntos físicos de venta en Sonobox y Solomúsica en Don Benito, Viajes María en Villanueva de la Serena y Bar Petunia en Santa Amalia.

«La gente tiene ganas de ver a Luis Fonsi. Estos últimos años ha tenido sus grandes éxitos, aunque ya era muy conocido a nivel internacional con anterioridad y en el ambiente yo palpaba que había ganas de este concierto y hemos hecho todo lo posible», explica Isabel Torrado, de Promociones Artísticas Ayuso, que reconocía que no había sido fácil cerrar la fecha de esta cita.

Concierto inédito

Los asistentes a este concierto podrán disfrutar por primera vez en Extremadura de la música de uno de los cantantes más reconocidos en la actualidad a nivel internacional. Luis Fonsi, posee diez discos en el mercado, relanzó su carrera musical a raíz de la canción de todo el mundo conocida 'Despacito', publicada en 2017 y con la que además ha llegado a obtener numerosos premios, entre ellos, cuatro Grammy Latinos y nueve Billboard Latin Music. Una canción con la que además rompió récords de visitas en la plataforma de vídeos Youtube.

En el concierto no faltarán canciones como 'Échame la culpa' o, uno de sus últimos éxitos, 'Calypso', incluido en su último trabajo discográfico 'Vida'. Además de otros temas de sus inicios como 'No me doy por vencido', 'Imagíname sin ti' o 'Nada es para siempre'. Y es que, el puertorriqueño tiene una extensa discografía cultivada en los más de 20 años de profesión, desde que empezará su carrera en 1998.

Entre sus colaboraciones, Fonsi ha lanzado temas acompañado por David Bustamante, Demi Lovato, Justin Bieber, David Bisbal, Daddy Yankee o Laura Pausini, entre otros artistas. Actualmente, es además uno de los protagonistas del panorama televisivo nacional gracias a su presencia en el programa 'La Voz', en el que ejerce de coach. También es conocido por su participación en programas de este mismo formato musical en la televisión sudamericana.

Para Ayuso, se trata de un espectáculo «muy bonito, con bailarines, diferentes alturas de escenario y visualmente precioso».