Juan Ignacio Gallardo recibirá el Escudo de Oro de la localidad

Gallardo en una de sus visitas a su localidad natal.

El dombenitense Juan Ignacio Gallardo, director del Diario Marca, recibirá el Escudo de Oro de su localidad natal. Así lo ha ratificado el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, en un decreto en el que se detalla que se le hará entrega de esta insignia como reconocimiento a su labor profesional en el mundo del periodismo deportivo.

«Es una muestra de cómo un dombenitense ha triunfado personal y profesionalmente dirigiendo sus esfuerzos y afecto a favor del periodismo y, más en concreto, hacia el periodismo deportivo», señala el Consistorio en una comunicado.

«Es un honor inmenso. Estoy muy agradecido al alcalde José Luis Quintana y al Ayuntamiento. Me considero 'embajador de Don Benito y de Extremadura' en Madrid y en todos los lugares del mundo donde viajo, adoro esta tierra que me vio nacer, por lo que esta distinción me hace enormemente feliz», señalaba Gallardo en declaraciones al Diario Hoy.

Juan Ignacio Gallardo inició su carrera profesional en El Informativo de Leganés y Antena 3 Madrid Sur antes de fichar por Marca en 1991, donde fue creciendo en el organigrama interno. Fue jefe de sección en 2001, redactor jefe en 2003 y subdirector en 2007 hasta ser nombrado máximo responsable de la cabecera en 2016. Además, ejerce de vicepresidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) y ha publicado una docena de libros deportivos.

Treinta escudos desde 1975

Gallardo se convierte así en la trigésima personalidad que recibe este reconocimiento desde 1975. En esa lista aparecen figuras como la Reina emérita Doña Sofía de Grecia, la actriz Florinda Chico, el periodista José Miguel Castelo o el árbitro Jesús Gil Manzano.

Una nómina de galardonados que fue bastante reducida hasta 2015. De hecho, hasta ese año sólo se habían entregado ocho insignias entre 1975 y 2006. A partir de ese año se produjo un vacío de casi una década hasta que se le entregó a María Dolores Cabezas de Herrera en abril de 2015.

En este 2019 se ha entregado al médico Juan Casado Flores y al que fuera presidente de Asociación de Vecinos de San Isidro de Don Benito, Francisco Javier Sánchez Gallego, al que se le entregaba a título póstumo hace sólo unos días.