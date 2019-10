«A mí me encantaría ser público de esta función» Beatriz Rico protagoniza la obra junto a David Gutiérrez. :: hoy Beatriz Rico Actriz de la obra de teatro 'Palabras encadenadas' El estreno de esta producción extremeña será el día 18 de octubre en el Teatro Imperial ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 13 octubre 2019, 10:12

El thriller psicológico 'Palabras encadenadas', del reconocido dramaturgo Jordi Galcerán, sube a la escena extremeña en un montaje de la productora dombenitense Solomúsica Teatro, dirigido por el almendralejense Domingo Cruz. El estreno de esta versión será en Don Benito el 18 de octubre y junto a David Gutiérrez estará la polifacética Beatriz Rico.

-¿Qué es 'Palabras Encadenadas'?

-Es un texto que me mandó el director, Domingo Cruz. Me dijo: Lee y decide. Era como cuando lees un libro de Stephen King, que no puedes parar y devoras capítulos. Me dieron las tantas de la madrugada y al día siguiente le llamé para decirle que quería hacerlo. Se define como un thriller psicológico, pero para mí tiene muchos más matices.

-¿Y qué supone para usted?

-Estoy agradecida a Domingo y a Solomúsica por haber confiado en mí. Para los que trabajamos en esto sería muy difícil sentarnos en una mesa determinadas horas al día. Estamos un poco locos. Pero de ahí deriva una felicidad absoluta cuando por fin tienes entre tus manos un proyecto que te gusta. Poder agarrar el personaje de Laura, yo que vengo ahora de hacer tanta comedia, es un lujo. Necesitaba algo con este peso. Esta profesión es tan puñetera, pero tan maravillosa que, de repente, te viene un regalo como éste y compensa todos los sinsabores.

-¿Es un giro más en su carrera?

-Sí. Y siempre piensas que puede ser el último, pero me gusta pensar que habrá más. Es cierto que éste es un papel con una complejidad que no abordé nunca. He hecho de buena, de mala, de puta, de santa, de muerta. Pero nunca algo así. Ya en los ensayos terminamos agotados. Es una función de dos actores, mucho texto, y además con una gran cantidad de giros y de cambios de energía. Es una montaña rusa. Sólo espero que el público no termine tan agotado como nosotros. A mí me encantaría ser público de esta función.

-¿Pero hace de buena o de mala?

-No te lo puedo decir. Es como si te cuento el final de Joker. No es que tenga una moralina, pero sí va a invitar a la reflexión de no fiarnos de las apariencias, de no juzgar nunca, sobre todo por una primera impresión. Nada es lo que parece.

-Y ahora que no tardamos en elegir víctima y verdugo.

-Sí, estamos viviendo un ambiente de crispación absoluta y, a veces, muy espoleado por las redes sociales y el anonimato. Parece que hay que elegir bando con los que piensan como yo y lo demás no vale.

-Extremadura ya la conoce.

-Ya estuve con la función de 'Mejor viuda que mal casada'. Tuvo muy buena acogida, se llenaron las salas y pude comprobar que el público de Extremadura es muy amante del teatro y tienen algo fundamental como es el respeto por el trabajo del actor. Son muy agradecidos. Y luego. Lo bien que se come allí.

-Estrena en Don Benito, un teatro acogedor.

-Estar cerca del público hace que la energía sea también mucho más intensa. Me enviaron fotos y me recordó al Teatro de Aranjuez. Es como una bombonera, muy recogido, y creo que es un buen comienzo.

-Si le dan a elegir, ¿se queda con el cine, teatro, música, televisión?

-Es difícil. Cuando estoy en un escenario pienso que no hay nada como oír las risas del público y los aplausos, pero cuando haces cine dices qué suerte tengo. Y cuando haces tele piensas en la rapidez, el aprendizaje y que estás ganando dinero. Y ya cuando hago rock soy tan libre. No sé, tengo la suerte de que vivo de lo que más me gusta.

-Le queda tiempo para la opinión, sobre todo en redes sociales.

-Sí, hay compañeros que me preguntan por qué me meto en camisas de once varas, que eso te puede perjudicar. Pero para mí es un deber moral alzar la voz, si no lo hiciera me sentiría fatal. Me meto en berenjenales, pero cuando las cosas se hacen desde el raciocinio y el respeto, creo que la gente no te penaliza. Además yo nunca me he identificado con un partido político.

-¿La situación política actual también daría para una obra de teatro?

-Esto sería un vodevil que no se llevaría ningún Premio Max porque a veces daría un poco de vergüenza ajena. Creo que estamos teniendo una paciencia que bien nos merecemos la fama que siempre tenemos los españoles de buena gente. Los políticos tendrían que vivir al menos una época como las personas de a pie, con sus problemas, y así aunque sólo fuera por empatía o por miedo quizás cambiaría la situación. Pero mientras sigan en esa nube, es muy difícil.