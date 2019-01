El dombenitense Agustín Sánchez ya es concursante de La Voz El extremeño durante su actuación del lunes. :: atresmedia E. D. Miércoles, 23 enero 2019, 08:46

Se llama Agustín Sánchez, peón agrícola de 21 años natural de Don Benito. Conoció la semana pasada que participaría en 'La Voz' cuando estaba entre el público de las audiciones a ciegas y Eva González y su madre le comunicaron la noticia. Esta semana, Agustín ya es concursante de La Voz. El lunes, en la quinta gala de audiciones a ciegas, este joven aficionado al flamenco pop, que toca el piano y la guitarra y se confiesa autodidacta, sorprendió a los 'coaches' Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López, Paulina Rubio y Antonio Orozco con la interpretación de 'La quiero a morir', de Manzanita.

Al poco de empezar a cantar, Paulina Rubio se giró para pujar por su voz al igual que Antonio Orozco, aunque no sin antes bloquear a Pablo López. Además, Agustín acabó conquistando también a Luis Fonsi.

Los concursantes de 'La Voz' suelen llevar pensado a quién elegirían en caso de pasar las audiciones a ciegas y el donbenitense quería irse con López. Al estar bloqueado el malagueño, Agustín tenía que elegir entre Paulina, Luis Fonsi o Antonio Orozco. El aspirante decidió entonces ir al equipo de Orozco «para ver si así, durante las batallas, terminaba en el equipo del malagueño». Esto sería posible gracias a la opción de 'robar' a un integrante que hay en dicha fase.

Una estrategia que dejó totalmente descolocado al artista barcelonés, quien decidió encajar el golpe con humor. «Nunca me he alegrado tanto de que alguien no me quiera». No obstante, terminaría ironizando sobre lo ocurrido minutos después. «Es el colmo del éxito. Como no puede ir a tu equipo, quiere intentarlo de rebote», le dijo a Pablo López, quien observaba lo ocurrido con cierta diversión.