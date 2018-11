Desestiman un recurso por «amistad íntima» en las oposiciones a policía local de Don Benito El alcalde entiende que las relaciones en las redes sociales no sirven como argumento para recusar ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 25 noviembre 2018, 10:12

«En el caso que nos ocupa existe amistad pero ni es íntima, ni se pone en riesgo la objetividad ni la imparcialidad, compartir en ocasiones la vida social, no implica amistad íntima». Con ese argumento, la Junta de Gobierno justifica la decisión del jefe de Policía Local, Felipe Espigares, para desestimar un escrito de recusación contra uno de los miembros del Tribunal encargado del proceso de selección de dos plazas de agentes de la policía local de Don Benito por turno libre. Una decisión que Espigares ha tomado como presidente del Tribunal, y que ha sido apoyada por el resto de miembros del mismo y, posteriormente, por el alcalde como jefe superior de personal.

El escrito, firmado por una docena de opositores, pedía el cambio de dicho miembro alegando la posible falta de objetividad basándose en una de las causas dictadas por la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. En concreto, alegan que esta persona mantiene «amistad íntima» con un opositor, basándose, entre otros soportes documentales, en fotografías obtenidas de distintas redes sociales y también por «la larga trayectoria que llevan juntas en un equipo deportivo». Sin embargo, este escrito fue desestimado con celeridad por el tribunal calificador por unanimidad para realizar la prueba práctica en el plazo inicialmente previsto.

Sentencia previa en Vigo

Según recoge el acta de la última Junta de Gobierno, el alcalde también ha resuelto no admitir la recusación planteada al entender que no existe ningún dato objetivo relevante del que pueda derivarse una posible actuación irregular. «La forma de puntuar y de confeccionar los exámenes en este proceso hace prácticamente inviable cualquier tipo de filtración», recoge el documento, que se basa además en la sentencia 271/2017 de 15 de noviembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, que argumenta que el concepto de amistad en las redes sociales, no conlleva implícito la amistad íntima como argumento para recusar. «Se comparten íntegramente las argumentaciones expuestas por el superior inmediato y por el resto de miembros del tribunal calificador», recoge el acta. Si bien, los aspirantes que han emitido esta reclamación no descartan acudir al tribunal contencioso al entender que la desestimación no está motivada.

Cabe recordar que para esta convocatoria de provisión en propiedad de dos plazas de policía local se presentaron un total de 104 aspirantes, de los cuales 32 superaron la segunda prueba, de conocimiento, antes de pasar al tercer ejercicio práctico que se llevó a cabo la semana pasada y que ha reducido a ocho la lista de aspirantes. El cuarto paso fue este jueves con la realización de la prueba psicotécnica, de la que aún no se conocen los resultados oficiales.