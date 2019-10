CC OO denuncia irregularidades en la provisión de plazas de policía local en Don Benito Ascenso a oficiales de los dos agentes de Policía Local. :: A. D. B. El sindicato sostiene que se repitió un cuestionario a uno de los candidatos tras resultar 'no apto' ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 5 octubre 2019, 10:40

La Sección Sindical de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Don Benito ha denunciado a través de un comunicado irregularidades en uno de los últimos procesos selectivos para Policía Local en el municipio. En concreto, se trataba de la provisión como funcionario de carrera mediante el sistema de promoción interna, por concurso-oposición, de dos plazas de Oficial dentro del citado cuerpo.

Según señala el sindicato, a una de las aspirantes se le repitió la prueba psicotécnica tras resultar 'no apta' en un primer momento. Así se puede comprobar además en los documentos públicos que aparecen en el tablón de anuncios del Consistorio con fecha 20 de septiembre. La prueba consistía en la contestación a un formulario escrito y entrevista personal a solas con el citado profesional. Esa entrevista fue superada por todos y cada uno de los opositores. No así el cuestionario, realizado de forma anónima y sin saber el psicólogo a quien estaba corrigiendo. Fue esta prueba la que no fue superada por la persona reclamante.

Desde CC OO indican que este cuestionario no puede repetirse, sin embargo, señalan que el psicólogo entrevistó de nuevo al citado opositor y resultado de la nueva entrevista salió un 'Apto'. «La entrevista es una prueba a la que denominamos subjetiva, más si después de un 'no apto' se realiza una segunda entrevista, donde el opositor conoce la sistemática», afirman.

El sindicato denuncia además las dificultades que han tenido para acceder al expediente y el informe del psicólogo. Asimismo, muestran su disconformidad con el proceso de la prueba psicotécnica «por ser irregular el procedimiento seguido en la reclamación, reservándonos el derecho a judicializar el proceso».