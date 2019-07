El Consistorio elabora dípticos con consejos para las rebajas y el verano Presentación de los dípticos en el ayuntamiento. :: e. d. ESTRELLA DOMEQUE Lunes, 8 julio 2019, 08:14

Las compras en épocas de rebajas y la prevención y cuidados de la salud durante el verano son los protagonistas principales de la campaña informativa presentada en el ayuntamiento de Don Benito a través del concejal de Salud y Consumo, Francisco García Gallego, y el técnico de la oficina de Consumo, Miguel Sánchez, y para la que se han elaborado dípticos que se repartirán en distintos espacios públicos de la localidad.

En cuanto al periodo de rebajas, se recomienda programar las compras y adquirir solo lo que se va a usar, lo útil y necesario, prestar atención a la fecha de caducidad de los alimentos y pedir siempre ticket o factura.

Cabe recordar que desde el año 2012 no existe el régimen de rebajas en el que la Administración autonómica establecía dos periodos anuales, en los cuales los comerciantes fijaban sus rebajas conforme a la Ley de Comercio de Extremadura. Ahora ya hay libertad para elegir esas fechas en cada negocio.

Se aconseja exigir el pago con tarjetas de crédito en establecimientos que operan con ella y además la publicitan y que los productos tengan garantía y servicio posventa. También se recuerda que los usuarios tienen derecho a devolver el artículo en las mismas condiciones que antes de las rebajas, entre otros consejos.

Si bien, puntualiza Miguel Sánchez, la Ley General para defensa de los consumidores y usuarios no contempla de forma expresa un régimen de devolución en los casos de productos no defectuosos por lo que habrá que se recomienda interesarse antes por la política de devoluciones de cada establecimiento, que no tiene la obligación en ningún caso de devolver el dinero.

En cuanto a los consejos para sobrellevar las altas temperaturas estivales, recuerda Francisco García, las personas más vulnerables son los mayores, los menores de 4 años, las mujeres embarazadas, los enfermos crónicos y las personas con discapacidad o sobrepeso. En referencia a las comidas, en el díptico se explica la recomendación de beber líquidos, evitar bebidas alcohólicas, con cafeína y azucaradas, tomar comidas no copiosas y el uso de ropa ligera y cómoda.

En cuanto a las advertencias a la hora de tomar el sol, se aconseja aplicar la protección solar 30 minutos antes de salir de casa, proteger los ojos con gafas de sol y evitar productos fotosensibles, como algunos perfumes.

Ante un golpe de calor, se indica que se debe colocar al enfermo en un lugar con sombra, quitar ropa, airearle y poner paños de agua fría en axilas, frente y pecho. Si está consciente hay que hidratarle. Se recomienda permanecer en estancias frescas, evitar hacer ejercicio en las horas de más calor y no dejar a personas menores, mayores y animales en vehículos cerrados.