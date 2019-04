La charca de la finca Doña Blanca empieza a llenarse tras las obras de ampliación Estado actual de la charca en la finca municipal Doña Blanca. :: hoy Esta semana ya se ha realizado una primera aportación de agua desde el canal del Zújar ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 7 abril 2019, 10:19

La nueva charca del coto municipal Doña Blanca empieza a coger forma tras la finalización de las obras de remodelación que han hecho que su superficie se multiplique por tres. Esta semana ya ha comenzado a llenarse con agua del Canal del Zújar, aunque aún tardará unos meses en estar operativa para su uso de pesca deportiva de competición.

El primer paso para ello se ha dado ya con esa primera aportación de agua, toda vez que las obras habían concluido hacía unos días. A continuación, se trasladará a los peces desde la piscifactoría y se les dará un tiempo de aclimatación a su nuevo ambiente. Se calcula que la charca podría empezar a utilizarse en otoño de este año.

Cabe recordar que ya en julio del 2017 la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Begoña García Bernal, visitó la finca para conocer de primera mano la zona y durante 2018 se llevaron a cabo todos los trámites de licitación de la obra ejecutada por la Junta de Extremadura con un presupuesto de 278.866,49 euros, financiado en un 75 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Esta nueva zona de pesca era una reivindicación de la Sociedad Deportiva de Pescadores Dombenitenses, que ahora podrán desarrollar su actividad durante todo el año sin problemas de inundaciones y sobrecostes de mantenimiento. Además, gracias a la proximidad con la localidad dombenitense y disponibilidad durante todo el año, esta charca se dedicará a la pesca deportiva de competición, a una escuela de pesca que aprovechará las instalaciones municipales existentes en la finca y también a la pesca libre.

No obstante, la antigua charca no reunía las características necesarias al tener poca superficie de lámina de agua, además la morfología de las orillas era muy irregular y no tenía una profundidad uniforme en todo el vaso.

La nueva zona de pesca cuenta ahora con un total de 80 pesquiles separados por 9 metros cada uno. De estos, 68 son nuevos de losa de hormigón armado y 12 son unidades ya existentes que se han mejorado. Asimismo, para evitar la contaminación de especie piscícolas invasoras se ha construido un filtro de arena en la toma de agua de la charca. Por último, se dispone de una partida para la señalización del nuevo coto de pesca y escenario deportivo.

Asfaltado del camino

Por otra parte, en unos meses se acometerá el acondicionamiento y mejora del camino de esta finca municipal por un importe de 144.377 euros. Actualmente la citada vía, conocida como Camino de los bellacos, presenta un firme en jabre, con rasante bastante regular e insertada por pequeñas elevaciones a modo de limitadores de velocidad, con algunas obras de fábricas trasversales con bastante vegetación. Las obras se adjudicaron en diciembre pasado, pero se mantenían paralizadas a la espera de concluir la actuación en la charca.