La Asociación Down presenta su tercer Torneo Solidario de Pádel Presentación del torneo que se disputa la próxima semana. :: hoy Se disputará del 15 al 18 de noviembre en Padel4You y habrá una fila cero para colaborar ESTRELLA DOMEQUEO Sábado, 10 noviembre 2018, 09:54

Tras el éxito de los dos años anteriores, el próximo fin de semana se disputa la tercera edición del Torneo Solidario de Pádel a favor de la Asociación Down Don Benito-Villanueva, que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre en las instalaciones de Padel4You, situadas en la avenida de Córdoba de la localidad dombenitense.

Un proyecto que surgió, según señalan desde la entidad, con el objetivo de seguir contribuyendo a la mejora de la calidad y condiciones de vida de las personas con síndrome de Down, y al logro de las más altas cotas posibles de vida autónoma e independiente.

La Asociación Down busca con este tipo de iniciativas darse a conocer en la comarca, donde tienen su área de influencia para familiares y usuarios. De este modo, se busca además informar y concienciar a la población a través del conocimiento sobre el síndrome de Down y su realidad. «Además, se busca mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y sus familias, así como satisfacer las necesidades que presentan las familias de las personas con síndrome de Down, a través de acciones informativas, formativas, orientativas y de apoyo», indican desde el colectivo.

Con este tipo de actividades buscan también promover campañas de información y mentalización que difundan el conocimiento sobre el síndrome de Down y su realidad. En la rueda de prensa han estado presentes el concejal de Servicios Sociales, Infancia y Familias Juan Francisco Dávila, el concejal de Deportes, Pedro Parejo, representantes de la Asociación Down y del gimnasio Padel4you.

Cada inscripción que tendrá un importe de 15 euros se acompañará de una camiseta conmemorativa de esta edición. Asimismo, a demanda de personas que muestran su interés por colaborar y no practican este deporte, se ha creado la 'inscripción cero', con la que será viable hacer extensiva la colaboración a más personas. En este caso, con la colaboración, recibirán un obsequio.

Se espera superar la participación de la pasada edición, además de contar con la asistencia de público y colaboradores.

En lo meramente deportivo, cabe destacar que se disputarán tres categorías masculinas y dos femeninas. Y las finales serán el día 18 de noviembre. Una jornada festiva en la que los asistentes, participantes y colaboradores pobrán disfrutar de una paella que ofrecerá la organización a modo de agradecimiento. Durante este último día se podrá disfrutar del servicio de guardería de la Asociación Minerva.

Por otra parte, la asociación ha querido agradecer al club de fútbol femenino Féminas Don Benito su colaboración con la entidad a través de la elaboración de un calendario solidario para el próximo año.