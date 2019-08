Asiseva pide un nuevo hospital en Don Benito y la Junta asegura que no dispone todavía del dinero para hacerlo Vecinos concentrados ayer en la plaza de España de Don Benito. :: H. B. /E. d. El colectivo volvió a manifestarse ayer, pero ya el pasado noviembre Vergeles condicionó la construcción a la recepción de fondos europeos ESTRELLA DOMEQUE Jueves, 29 agosto 2019, 08:44

Mejoras sanitarias en la zona y reclamar que se construya ya el nuevo hospital comarcal Don Benito-Villanueva. Esas fueron un día más las principales reclamaciones durante la concentración convocada por la plataforma de la Siberia, la Serena y las Vegas Altas (Asiseva) y que ayer recalaba en la plaza de España de Don Benito. Alrededores de 150 personas se concentraron ayer a las puertas del Consistorio dombenitense con gritos de «¡Hospital, hospital!» como cierre de la protesta. Durante los últimos meses, el colectivo ha llamado a la participación en esta cita que se ha celebrado los últimos miércoles de cada mes con la participación de vecinos en general y representantes de distintos colectivos.

Hasta ahora la concentración se había celebrado a las puertas del actual centro hospitalario. Si bien, con el objetivo de facilitar la asistencia, Asiseva decidía trasladar la protesta a enclaves de los principales municipios que forman parte de la zona de influencia del colectivo. La primera parada fue este céntrico punto de la localidad dombenitense, en concreto, frente al Ayuntamiento.

Concienciación

«El propósito es concienciar tanto a la ciudadanía en general como a los responsables políticos de la necesidad urgente de implantar mejoras sanitarias en la comarca y reforzar el equipamientos técnico y la plantilla para hacer frente a un área asistencial de 160.000 habitantes», señalan representantes de la asociación.

Asiseva no descarta ir sumando a estas concentraciones otras reivindicaciones que conforman sus ejes de acción, como la construcción de la autovía del Levante.

La próxima cita será el último miércoles de septiembre en Villanueva de la Serena.

La respuesta de la Junta de Extremadura llegaba unas horas antes de la concentración. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha manifestado que «en este segundo semestre del año se va a empezar a negociar para que el Servicio Extremeño de Salud (SES) pueda contar con los fondos para realizar la obra civil» del nuevo Hospital comarcal de Don Benito-Villanueva.

«Necesitamos dinero para hacer el hospital y si no está hecho, es porque no contamos con fondos para hacerlo», precisaba Vergeles. «Que no le quepa duda a la asociación de que compartimos la necesidad de que Don Benito-Villanueva cuente con un nuevo centro hospitalario, tanto es así que por primera vez en la historia tenemos los terrenos y el proyecto», añadía.

Lo cierto es que ya en noviembre del pasado año el propio Vergeles condicionaba la construcción del hospital a la recepción de fondos europeos. Fue en la última presentación del proyecto del nuevo centro sanitario, cuando no se puso fecha de inicio a las obras, ni posibles plazos de ejecución.