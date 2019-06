Más de 1.200 jóvenes 'taponan' el botellón con la Fundación José Manuel Calderón en Don Benito José Manuel Calderón respondió a la preguntas de los alumnos. :: e. d. El jugador participó ayer en la clausura de la IX edición del programa en el IES José Manzano ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 5 junio 2019, 08:23

El programa 'Pon un tapón al botellón' sigue creciendo y en su novena edición ha llegado a alrededor de 1.200 jóvenes de trece centros educativos extremeños que han participado durante el curso escolar 2018-2019. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación José Manuel Calderón y Banca Pueyo, se clausuraba ayer en el IES José Manzano de Don Benito con la presencia del presidente de la entidad bancaria, Javier Del Pueyo; el director de zona de Banca Pueyo Vegas Altas, Juan Carlos Carmona; y el presidente de la Fundación, José Manuel Calderón.

El objetivo de dicho programa es el de prevenir el consumo irresponsable del alcohol en los adolescentes fomentando hábitos de vida saludable, y es el valor que han querido transmitir a los alumnos del centro educativo en esta charla final ante decenas de alumnos.

«Son ya nueve años y son muchos institutos los que quieren entrar dentro del proyecto, porque las cosas se están haciendo bien. Creo que es importante hacerles saber a los jóvenes a qué se enfrentan cada día y luego cada uno tomará la decisión que crea conveniente, pero que al menos sepan los riesgos», señalaba el deportista extremeño.

El programa está dividido en tres charlas en las que se abarcan conceptos básicos sobre conocimientos acerca de esta sustancia; sus efectos y mitos; además del análisis de anuncios publicitarios y las consecuencias del alcohol al volante.

Durante el encuentro, Del Pueyo hacía hincapié en la gran satisfacción que supone para la entidad formar parte de este proyecto. «Creemos que es una labor fantástica para luchar contra el botellón, pues genera conciencia para frenar esa manera de, entre comillas, divertirse», apuntaba. En ese sentido, ya avanzaba que continuarán trabajando junto a la Fundación en este proyecto del que se benefician cientos de jóvenes cada año. No obstante, se trata de uno de los proyectos más especiales para el jugador de la NBA pues fue con el que la Fundación comenzó su andadura. Esa primera edición fue en 2010 y desde entonces han participado más de diez mil alumnos.

La dieta de Calderón

En la charla final los alumnos tuvieron la ocasión de plantear sus inquietudes acerca del proyecto y conocer cómo es la vida de un deportista de élite para el que es primordial el establecimiento de una dieta saludable en la que el alcohol no tiene cabida. Los estudiantes no desaprovecharon la oportunidad de preguntar a Calderón sobre su futuro en la NBA. «Hasta el día 1 de julio no se puede hacer nada, pues es la fecha de apertura del mercado de agentes libres», respondía.

El José Manzano fue el centro elegido entre los trece participantes en esta novena edición del programa. Como novedad, en este curso escolar se ha unido el colegio Claret de Don Benito. Además han participado los IES Luis Chamizo, José Manzano y Donoso Cortés, de dicha localidad. El Colegio San José y los IES Puerta de la Serena, Pedro de Valdivia y San José de Villanueva de la Serena; el IES Bartolomé José Gallardo de Campanario; Pedro Alfonso de Orellana; Ios IES Castuera I y II; y el IES Antonio de Nebrija de Zalamea de la Serena.