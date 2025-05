El Trujillo niega insultos racistas en el partido contra el Moralo

El C. F. Trujillo se defiende ante las acusaciones de insultos racistas que se produjeron presuntamente al final del partido de este domingo con el ... Moralo, del grupo extremeño de Tercera División. El encuentro terminó con victoria local por 3-2. Sin embargo, los altercados ocasionados nada más finalizar el encuentro empañaron ese buen resultado para el equipo celeste.

El presidente del club trujillano, Ángel Díaz, asegura que el jugador implicado niega todas esas acusaciones que están vertiendo sobre él. Por lo tanto, «tengo que creer y defender a mi jugador hasta que se demuestre lo contario». Este dirigente asegura que esa defensa debe estar por encima de toda acusación que puedan hacer otros jugadores, clubes o dirigentes. Remarca igualmente que esos presuntos insultos racistas no están recogidos en ningún documento oficial, como puede ser el acta del colegiado, ni por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que estuvieron presentes en el partido. «Nadie escuchó nada», insiste.

Díaz no sabe qué pudo generar el enfado en la escuadra del Moralo. Lo que sí pone de manifiesto es que «hubo jugadores que saltaron de la grada al terreno de juego para agredir a uno de nuestros jugadores». Considera que pudo ser fruto de la derrota, de los momentos de tensión de los últimos minutos o de la celebración de los futbolistas trujillanos por la victoria, entre otros posibles motivos. No obstante, matiza que se notaba cierto nerviosismo y malestar entre los futbolistas del Moralo no solo al final del partido, sino durante el encuentro.

Sobre los altercados producidos al finalizar el partido, con agresiones incluidas, Díaz asegura: «Me parece lamentable y bochornoso. Somos ejemplos para muchos niños y niñas de nuestras canteras. Sin embargo, no puedo controlar a todas las personas que están el campo de fútbol. Sí tengo confianza plena de la afición trujillana, que según se pueden comprobar en las imágenes, se mantuvieron al margen de todos los hechos».

Según el Moralo

Desde la versión del jugador del Moralo, el marfileño Ben Azize fue supuestamente insultado gravemente con tintes racistas por Satu. El colegiado no recogió nada más que eso en el acta, lo que le apuntó llorando Ben Azize dentro de su propia caseta, ya que ni él ni ninguno de sus asistentes oyó dicho insulto.

Asimismo, según contó en ABC el presidente moralo, Horacio López, al parecer el futbolista costamarfileño de 22 años habría recibido «unos presuntos insultos racistas» por parte de un jugador local que provocó su airada reacción. A partir de ahí se montó una tangana sobre el terreno de juego entre jugadores y miembros del plantel técnico de ambos equipos y seguidores desde las gradas.

«En el vestuario estaba destrozado. No había forma de calmar a Ben Azize, estaba muy afectado», exponía Horacio López. Según su relato, el futbolista del Trujillo en plena celebración de la victoria de su equipo supuestamente se dirigió a Ben Azize en los términos de «puto negro, vuelve a tu país».