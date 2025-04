La ATP ignora a Arabia Saudí en el calendario de 2025

Enric Gardiner Viernes, 22 de marzo 2024, 16:51 Comenta Compartir

El proyecto megadeportivo de Arabia Saudí tendrá que seguir esperando para tener su hueco en el calendario tenístico. La ATP anunció este viernes el calendario para la temporada 2025 y no incluyó ningún evento oficial en Arabia Saudí, solo las Next Gen Finals, que reúnen a los mejores jugadores jóvenes del año, pero que tienen carácter de exhibición y no da puntos para el ranking.

Esto deja a un lado la intención de Arabia Saudí de hacerse con un Masters 1.000 hasta, por lo menos, 2026. Los saudíes pretenden crear un décimo Masters 1.000 y colocarlo en la previa del Abierto de Australia, a principios de año, lo que se llevaría por delante la actual ATP Cup, un torneo por selecciones parecido a la Copa Davis, y pondría en una situación delicada a los ATP 250, como el de Brisbane, Sídney y Hong Kong, que se juegan en esas fechas.

Arabia Saudí, que realiza estas inversiones a través de su fondo PIF, el mismo que compró el Newcastle United y revolucionó el golf con el circuito LIV, se tiene que conformar por el momento con las Next Gen Finals de Yeda, que se jugarán por tercer año consecutivo en esta sede, con los contratos de patrocinio que tiene ya con la ATP y con la serie de exhibiciones en las que están inyectando dinero.

Convencieron a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic para jugar un partido en Riad a finales de diciembre y volverán a reunir a los dos mejores del mundo para el 'Six Kings Slam', un torneo de exhibición que se jugará en octubre y donde también estará Rafa Nadal, que ejerce desde hace meses como embajador del país, Holger Rune, Jannik Sinner y Daniil Medvedev.

En la WTA, sí

Si todo va según lo previsto, donde Arabia Saudí sí pegará el pelotazo será en la WTA, con la organización de las Finales WTA, el torneo de las ocho maestras a final de temporada. Este evento ha dado vuelcos desde la pandemia, ya que debía celebrarse en China, y el curso pasado se jugó en Cancún, ante una desastrosa organización. Arabia Saudí tiene el dinero para poder contentar a la WTA, pero esta ha estado bajo críticas de leyendas como Martina Navratilova y Chris Evert, que pusieron en jaque a la organización por venderse a un país que no respeta los derechos humanos y que condena la homosexualidad.

Los cambios introducidos por la ATP para 2025 incluye la conversión de los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati en torneos de dos semanas, como ya ocurre con Madrid, Roma, Indian Wells, Miami y Shanghái, y la ampliación a dieciséis de los ATP 500, con la mejora de categoría de Dallas, Múnich y Doha.

Además, se elimina del calendario el torneo de Estoril (Portugal), que será sustituido por el de Bucarest (Rumanía), y el de Córdoba (Argentina), que pasa a jugarse en Mallorca y sobre hierba, mientras que Hamburgo (Alemania) pasa de jugarse en julio a mayo y el de Los Cabos (México) se traslada de febrero a julio.