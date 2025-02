Sorribes y Párrizas acercan a España a las Finales

Enric Gardiner Viernes, 14 de abril 2023, 16:35 Comenta Compartir

España se quedó este viernes a una victoria de alcanzar las Finales de la Billie Jean King Cup. Los triunfos de Sara Sorribes y Nuria Párrizas ante Fernanda Contreras y Renata Zarazúa ponen al combinado de Anabel Medina 2-0 arriba ante México y una sola victoria en la jornada del sábado supondrá la clasificación a la fase final del torneo que se disputará en noviembre.

Sorribes fue la primera en tomar la responsabilidad, pese a que en la previa aseguró que le hubiera gustado que el sorteo le diera el segundo turno, debido a su inactividad. La castellonense apenas ha podido jugar tres partidos desde septiembre por una larga lesión, pero esta ausencia no se notó en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella.

La española pasó por encima de Contreras con un inicio de encuentro largo, puesto que los tres primeros juegos duraron más de media hora, pero que sirvieron para castigar a la mexicana, que ya no se recuperó. Sorribes anotó el tercer doble rosco de su carrera (6-0 y 6-0) deportiva para poner el 1-0 para España. Los dos anteriores fueron ante Daria Kasatkina en 2015 y contra Adina Marinescu en 2011.

«Yo seguía viendo el partido complicado, aunque el marcador indicara lo contrario. Creo que ha sido un partido más ajustado de lo que ha dicho el resultado. No me importaba que los tres primeros juegos fueran tan largos porque sabía que era la forma de encontrar cómo jugar este partido», explicó Sorribes en rueda de prensa.

El primer punto daba tranquilidad a las chicas de Medina y Párrizas no falló. La granadina cometió demasiados fallos, hasta 36 errores no forzados, pero se sobrepuso a ello para doblegar a Zaratúa (6-3 y 6-4) y consolidar la ventaja española. Las dejadas de la mexicana, combinadas con su sólido revés, pusieron en apuros a Párrizas, que perdió una ventaja de 3-0 en el primer parcial y necesitó de un acelerón final para no meterse en problemas.

En el segundo set, Zarazúa, ya más asentada neutralizó otra ventaja de la española y apretó hasta el final, pero, en su primer punto de partido, un revés cruzado de Párrizas selló el segundo triunfo de las de Medina.

«No me he sentido bien de tenis, pero he competido hasta el final, esa ha sido la clave. Me he metido más presión de la que me tocaba», manifestó Párrizas ante los medios.

España podrá unirse este sábado a Australia y Suiza, ya clasificadas para las Finales por su condición de subcampeona y campeona el año pasado, si gana uno de los tres partidos que tiene por delante.

La jornada la abrirá Párrizas contra Contreras, seguida de Sorribes contra Zaratúa. En caso de que fuera necesario, el dobles definitivo lo disputarán, salvo cambios de última hora, Marina Bassols y Rebeka Masarova, contra Giuliana Olmos y Marcela Zacarias.