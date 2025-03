Simona Halep, suspendida por dopaje «Hoy comienza el partido más duro de mi vida: una lucha por la verdad. Me han notificado que he dado positivo por una sustancia llamada roxadustat en una cantidad extremadamente baja», escribió en Twitter la tenista rumana

reuters Viernes, 21 de octubre 2022, 17:16 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

La tenista rumana Simona Halep, dos veces ganadora de Grand Slam, ha sido suspendida provisionalmente después de dar positivo por roxadustat, un estimulante sanguíneo prohibido similar a la EPO, comunicó este viernes la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Halep, número nueve del mundo, se sometió a un control durante el Abierto de Estados Unidos y sus muestras A y B confirmaron la presencia de roxadustat, un compuesto contra la anemia que estimula la producción de glóbulos rojos al igual que la sustancia prohibida eritropoyetina (EPO).

«Simona Halep, una tenista rumana de 31 años, ha sido suspendida provisionalmente en virtud del Artículo 7.12.1 del Programa Antidopaje de Tenis (TADP) de 2022», dijo el organismo en un comunicado. «La muestra se dividió en muestras A y B y el análisis posterior encontró que la muestra A contenía FG-4592 (roxadustat), que es una sustancia prohibida incluida en la Lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de 2022», añadió.

La campeona de Wimbledon de 2019 solicitó que se analizara su muestra B, lo que confirmó el hallazgo inicial. La ex número uno del mundo describió la prohibición como el «mayor impacto de su vida» y negó haber tomado ninguna sustancia prohibida a sabiendas.

«Hoy comienza el partido más duro de mi vida: una lucha por la verdad. Me han notificado que he dado positivo por una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente baja», escribió en Twitter. «A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampa nunca se me pasó por la cabeza, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que me han educado. Frente a una situación tan injusta, me siento completamente confundido y traicionado», añadió.

Halep, quien también ganó en Roland Garros en 2018, agregó que su lucha no se trataba de «títulos o dinero» sino de su honor y esperaba que la verdad finalmente saliera a la luz.

El precedente de Sharapova

Maria Sharapova fue la última tenista de alto nivel en estar involucrada en un escándalo de dopaje después de que la rusa diera positivo por meldonio en el Abierto de Australia de 2016. Fue sancionada inicialmente por dos años antes de que se redujera a quince meses.

La suspensión de Halep significa que no puede competir ni asistir a ningún evento sancionado organizado por los órganos rectores del tenis. Ganadora de dos títulos esta temporada, dio por concluida su temporada después de someterse a una cirugía de nariz el mes pasado para tratar ciertas dificultades respiratorias.

Temas

Tenis

Dopaje