Los seis meses de sequía de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz recibió en Buenos Aires su segunda derrota consecutiva del año en ocho partidos. Aspiraba el tenista español, actual número dos del ranking, a ... revalidar el título. El primer disgusto de 2024 en la pista se lo dio Alexander Zverev en los cuartos de final del Australia Open. El segundo se lo acaba de causar el chileno Nicolás Jarry en las semifinales de la prueba argentina en apenas dos sets.

Decepción total para Alcaraz y también para el tenis español en general. Todo el mundo esperaba un nuevo título del murciano, especialmente porque en Buenos Aires el único top-ten en el cuadro era él. Su verdugo, 28 años, nieto de Jaime Fillol, tenista que llegó a estar entre los 20 mejores en los años 70, fue víctima de Alcaraz el pasado año en las semifinales de Río de Janeiro, donde llegó siendo el 136 del mundo. Desde entonces ha subido en el ranking hasta ocupar la vigésima posición y aparecer como tercer favorito del torneo bonaerense, que al final fue a parar a manos del argentino Facundo Díaz Acosta, que entró en el cuadro con una invitación.

«Me ha dolido mucho esta derrota», declaró Alcaraz. Reconoció que había jugado por debajo de su nivel. Debutó con victoria ante Camilo Ugo Carabelli, 134 del mundo. En la siguiente ronda venció al 152 del ranking, Andrea Vavassori, pero ante ambos tuvo problemas en un set. «Tengo que leer mejor los partidos», dijo. Frase que no es la primera vez que sale de su boca. Sabe que esa es su asignatura pendiente, que no remata los partidos y en sus estadísticas aparecen muchas ocasiones de break malogradas. Admite también que su concentración no ha mejorado con respecto al año pasado, lo que demuestra sus despistes especialmente cuando necesita un segundo servicio.

Pero lo cierto es que seis meses después de haber conquistado Wimbledon, Alcaraz no ha levantado más los brazos, ni se le ha escuchado un «vamos» en señal de haber ganado otro título. Ha encadenado nueve derrotas, 4 de ellas en semifinales, 1 en una final, 2 en cuartos, otra en octavos y una en segunda ronda.

Esta es, sin duda, la primera vez que Carlos Alcaraz ofrece la sensación de haber entrado en una etapa en la que se ha relajado, y, probablemente, de estar muy confiado en el juego que lo ha llevado a sumar doce títulos, entre ellos el Open de Estados Unidos y Wimbledon, por lo cual también ha recibido el elogio de voces muy importantes del tenis.

John McEnroe fue el primero que lanzó una contundente declaración sobre Alcaraz: «Es el mejor jugador de tenis que he visto con 20 años». Novak Djokovic tampoco escamoteó una alabanza: «No soy el único que dice que el futuro del tenis es Alcaraz, también Rune y Sinner, pero Alcaraz es especial porque tiene el juego más completo». A ello también se unieron Roger Federer y Rafa Nadal: «Es genial, y todo lo que ha hecho hasta ahora es fantástico», dijo el suizo. «Es superior a los demás de su generación», sentenció el español.

El caso es que en este momento de la temporada, el italiano Jannik Sinner, llamado a estar con Alcaraz entre los veinteañeros aspirantes a sustituir en el panorama del tenis mundial a Federer, Djokovic y Nadal, aparece como el jugador más en forma y el que más ha evolucionado. Sinner lleva doce victorias consecutivas en este 2024, en el que a su primer título de Grand Slam (Australia Open) acaba de sumar el torneo de Rotterdam, con lo que iguala el número de pruebas ganadas por Alcaraz (12). Sinner ha desplazado del tercer puesto del ranking a Medvedev y ya se encuentra a 835 puntos del español.

A reaccionar en Río

Alcaraz juega esta semana en Río de Janeiro, donde también aspira a revalidar el título ganado en 2023. En la primera ronda se enfrentará al brasileño Thiago Monteiro, que ha recibido una 'wild card' del torneo y hoy es el 117 del mundo. En esta prueba también Alcaraz es el único top-ten, con lo cual volverá a tener la misma presión que ya tuvo en Buenos Aires. El segundo mejor clasificado es Cameron Norrie (20), al que Alcaraz derrotó en la final el año pasado.

En esta prueba, que disputan 32 jugadores, también participan los españoles Albert Ramos Viñolas, Jaume Munar, Roberto Carballés Baena y Bernabé Zapata-Miralles. El torneo, un ATP-500, tiene una dotación de 2,2 millones de dólares. En su historial de campeones figura David Ferrer, vencedor en 2015, y Carlos Alcaraz como el más joven en ganarlo.