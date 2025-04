Alcaraz destroza a Tsitsipas y se topa con Djokovic

Enric Gardiner Madrid Martes, 6 de junio 2023, 20:16 | Actualizado 23:12h. Comenta Compartir

Desde Rafael Nadal no se ha visto una superioridad igual en la pista Philippe Chatrier. Pocos, muy pocos a lo largo de la historia de Roland Garros han sido capaces de vencer con tanta rotundidad y superioridad en unos cuartos de final a un antiguo finalista de este torneo. Pero Carlos Alcaraz es uno de esos elegidos. Uno de esos tenistas llamados a hacer historia y uno de esos de los que la grada disfruta incluso cuando somete a su rival a una paliza impresionante.

Por esa razón ni el público francés, ya acostumbrado a las victorias catárticas de Nadal, pudo levantar este martes a Stefanos Tsitsipas de la lona. Solo les quedó disfrutar y doblegarse a la victoria de Alcaraz (6-2, 6-1 y 7-6 (6)) con la que el español se mete en semifinales del torneo, donde llegará el partido más esperado ante Novak Djokovic.

Fue el mejor partido de la temporada de Alcaraz, sus mejores minutos de tenis, y por eso el duelo ante Tsitsipas, que acabó reconociendo la superioridad de su rival en pista -«le pega tan fuerte que no puedo controlar la bola», le dijo a su padre- fue tan corto (2 horas y 10 minutos). Alcaraz, que había ganado sus cuatro partidos anteriores ante el griego, le tiene comida la moral y desde aquel triunfo sorprendente en el US Open 2021, en el que se dio a conocer al mundo, sus choques han estado desequilibrados. Este, el que más.

Ni una oportunidad

Porque desde el inicio el murciano dio la sensación de que no había manera de que le hicieran daño, de que el revés de Tsitsipas no iba a tener ni una oportunidad de penetrar en él y que su derecha iba a ser la dueña del partido. El español puso su versión más ofensiva sobre la mesa -36 golpes ganadores- y redujo al mínimo a un Tsitsipas que languidecía por la pista, no encontraba respuesta a nada y pedía una ayuda inerte a su padre, que solo podía aplaudir y esperar que terminara la tormenta.

El público, contento con Alcaraz, pero ávido de más pelea, se tenía que contentar con algún juego aislado, con un 0-15 sobre el servicio del murciano, pero poco más. Tsitsipas se atragantó con el tenis de Alcaraz y sufrió una ansiedad en pista que le convertía en víctima. El marcador lo evidenciaba: 6-2 el primer set en media hora, 6-1 el segundo en otra media hora.

La mayor resistencia del tenista griego llegó en la tercera manga, cuando pudo soltarse ligeramente y salvó cinco puntos de partido, pero el empuje final no le valió para nada. Asustó un poco a un Alcaraz al que los aficionados se le pusieron en contra para alargar el precio de sus entradas y llegó a forzar un desempate, pero en cuanto el español volvió a aislarse y a hacer 'click', aupado por un par de «¡Vamos!» que soltó como respuesta al a grada, la exhibición acabó. Ahora viene lo más duro, el dos veces ganador aquí, Novak Djokovic.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos, después de las semifinales del año pasado en Madrid, donde ganó Alcaraz.

Djokovic escapa de Khachanov

El serbio Novak Djokovic estuvo cerca de llevarse más que un susto ante Karen Khachanov, un tenista al que ha ganado once de las doce ocasiones en las que se han enfrentado. Tras perder el primer set, Djokovic aceleró contra el ruso (4-6, 7-6 (0), 6-2 y 6-4) y suma ya once semifinales en Roland Garros, solo por detrás de las catorce de Rafael Nadal.

Además, Djokovic, con 45 semifinales entre todos los Grand Slams, está a solo una del récord total de Roger Federer, que en su carrera deportiva consiguió 46. Nadal, por su parte, tiene 38.

El serbio, que fue preguntado en rueda de prensa por su rival este jueves, no dudó en halagar a Alcaraz. «Es un gran chico. Tiene mucha intensidad en la pista, me recuerda a alguien de su país... Jugamos una vez y me ganó 7-6 en el tercero. Va a ser el gran reto, es el hombre a batir».