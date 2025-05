Nadal firma un impecable 15-0

Enric Gardiner Domingo, 27 de febrero 2022, 10:42 | Actualizado 16:26h. Comenta Compartir

La longevidad de Rafa Nadal es una absoluta caja de sorpresas. Tras cinco meses sin competir, con una lesión en el pie que amenazó con retirarle, el español ha firmado el mejor inicio de temporada de su carrera deportiva, ha ganado el cuarto título en Acapulco y suma 91 entorchados en total.

Nadal ya es el tenista, junto a David Ferrer, que más veces ha triunfado en Acapulco, y es, además, el más joven en ganar el título, cuando lo logró con 18 años en 2005, y el más veterano, al haberlo hecho en este 2022 con 35. La edad del tenista no es un impedimento para que esté viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera.

Pese a todo lo sucedido en 2021, con la pérdida de la corona en Roland Garros y la dura lesión, Nadal ha comenzado 2022 con victorias en el ATP 250 de Melbourne, en el Abierto de Australia y en Acapulco. Tres triunfos en pista dura para lograr un colchón de 2.750 puntos que le permitirá elegir con menos apuros el resto de temporada.

No fue Cameron Norrie un gran obstáculo para que Nadal cerrara con una sonrisa su semana en México. El británico, que venía de ganar Delray Beach y que buscaba en esta final el cuarto título de su carrera, había perdido los tres anteriores duelos contra el español sin lograr ni un set. Y esta vez no cambió la película. Un doble 6-4 en casi dos horas sirvió para que el balear redondeara un torneo en el que no ha perdido un set y se ha cargado por el camino al nuevo número uno del mundo, Daniil Medvedev. Precisamente, desde que perdió el segundo set contra el ruso en la final de Australia, Nadal ha ganado trece parciales consecutivos.

La siguiente parada para seguir engordando este registro será en Indian Wells, donde el 10 de marzo empieza el primer Masters 1.000 de la temporada, el único que, si todo va bien, Nadal jugará en Estados Unidos antes de dar el salto a la gira de tierra batida.

Líder de la carrera a Turín

En el desierto de Coachella Nadal podría igualar a Pete Sampras y Roger Federer, que consiguieron iniciar la temporada con 17 victorias y ninguna derrota. El estadounidense lo logró en 1998, antes de perder en la segunda ronda de Indian Wells, mientras que el suizo fijó esa marca hace cuatro años, antes de ceder en la final de Indian Wells ante Juan Martín del Potro. El mejor arranque de la historia ya son palabras mucho mayores y data de cuando Novak Djokovic enlazó 41 triunfos seguidos al comienzo de 2011. Solo pudo frenarle Federer en las semifinales de Roland Garros.

Además, Nadal lidera cómodamente la carrera a Turín, donde por segundo año consecutivo se disputarán las Finales ATP, aunque el español se perdió las de 2021 por el problema del pie. El manacorense aventaja en 1.075 puntos a Medvedev, que este lunes pasará a Djokovic en la clasificación general para convertirse en el tercer número uno ruso, el 27 en el total, y en el primero diferente a Djokovic, Federer, Nadal y Andy Murray desde Andy Roddick en febrero de 2004. Nadal, en la tabla general, sube hasta la cuarta plaza, con 6.515 puntos, a 1.000 de Alexander Zverev, que es tercero, y a 2.000 de Medvedev.