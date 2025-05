Nadal vuelve a una final más de dos años después

I.A.G Sábado, 20 de julio 2024, 15:59 | Actualizado 21:22h. Comenta Compartir

Nadal vuelve a su hábitat, el del sabor de las finales. La última hasta la de este domingo había sido Roland Garros 2022. Después, un calvario con las lesiones. El balear vuelve a optar a un título más de dos años después tras remontar ante el croata Duje Ajdukovic en semifinales de Bastad, de categoría ATP 250, (4-6, 6-3, 6-4). Un renacer esperanzador a una semana del comienzo de los Juegos Olímpicos de París. Allí, en París, a sus 38 años, perseguirá el tenista su tercera medalla olímpica a través de dos vías, por su cuenta y al lado de Carlos Alcaraz.

El de Manacor no ganaba cuatro partidos seguidos desde Wimbledon 2022. «Estoy en el proceso de recuperar muchas cosas que he perdido por las lesiones y por la operación de hace un año. Estoy luchando y partidos como este y el de ayer me ayudan a mejorar», afirmó tras el choque. Hundido en el número 261 del ranking ATP, acusó el cansancio acumulado por el larguísimo encuentro del viernes y comenzó perdiendo su saque en el juego inicial. Ajdukovic olió sangre y tras defender su servicio volvió a romper el del español, que se veía a las primeras de cambio contra las cuerdas.

A pesar de todo, Nadal respondió con un 'contrabreak' que le metió de nuevo en la pelea e incluso neutralizó otra bola de quiebre de su adversario en el siguiente juego, pero este no falló y cerró el parcial a su favor antes de iniciar rompiendo la siguiente manga. El balear, de 38 años, supo reaccionar y le devolvió el golpe, y ya en el sexto juego selló otra rotura que le permitió igualar la contienda y forzar el tercer y último set, en el desplegó su mejor tenis.

De hecho, consiguió adelantarse 3-0 con dos 'breaks', igual que hiciera en el segundo parcial del duelo del viernes, e igual que entonces empezaron a sobrevolar las dudas, que supo desterrar en el momento preciso. Ajdukovic resistió para poner el 3-3, pero, al contrario que ante Navone -cuando perdió cuatro juegos consecutivos-, Nadal logró romper la sangría con un quiebre para el 4-3. Posteriormente, anuló las dos oportunidades de 'break' de las que gozó el croata y ganó su saque para encontrarse, en el décimo juego, con dos bolas de partido, aprovechando la primera de ellas para poner fin al choque tras dos horas y 12 minutos. Se enfrentará en la final del certamen sueco ante el portugués Nuno Borges, número 51 del mundo, que acabó con las ilusiones del argentino Thiago Tirante.