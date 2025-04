Los próximos retos del insaciable Nadal

Djokovic y Federer, espectadores a la espera

Tanto Novak Djokovic como Roger Federer viven en la incertidumbre. Ninguno de los dos sabe a ciencia cierta cuál será su hoja de ruta en los próximos meses. El serbio, si no se vacuna, tendrá problemas para jugar la gran mayoría de torneos en los próximos meses, mientras que Federer, con tres operaciones de rodilla en dos años, no ve una reaparición en el horizonte.

Djokovic, al menos, sabe que volverá a la competición a finales de febrero, cuando participe en el torneo de Dubái. Pero a partir de ahí se complica su vida. No podrá jugar en Indian Wells y Miami porque Estados Unidos no permite la entrada a no vacunados. La gira de arcilla le ofrece más garantías, por su residencia en Montecarlo y porque parece que Francia le ha ofrecido la mano para poder jugar en Roland Garros. Wimbledon también permitirá su entrada y solo Nueva York le sería esquivo. Pero hasta agosto aún queda mucho.

El caso de Federer es mucho más oscuro. Apenas ha jugado 19 partidos desde el comienzo de 2020 y no se le ve en una pista desde los cuartos de final de Wimbledon. La última artroscopia a la que se sometió en 2021 amenaza con no dejarle jugar en la primera mitad del año. El objetivo es estar listo para el All England Club, pero su técnico Ivan Ljubicic no quiso ser optimista y apuntó que quizás no llegue a tiempo. Su caída en el ránking le sitúa como el número 30 del mundo, su peor puesto desde el 8 de enero de 2001, y esto no parará de empeorar con el paso de las semanas.

Ambos, Djokovic y Federer, se han convertido en espectadores ávidos de poder competir a Nadal. Aún tendrán que esperar un poco más para poder iniciar sus particulares asaltos al 21, pero quizás sus mejores oportunidades ya han pasado.