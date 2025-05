Muguruza: «Esto equivale a un Grand Slam»

Enric Gardiner Jueves, 18 de noviembre 2021, 07:29 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

Garbiñe Muguruza era todo alegría tras convertirse en la maestra del tenis mundial. Su cara de satisfacción y alegría se dejaba notar mientras tomó la palabra con el trofeo en brazos que le acreditaba como la campeona del título de maestra del circuito femenino.

El torneo de maestras es el broche de temporada perfecto. El torneo más exclusivo de todos, por reunir a las ocho mejores jugadoras del año y por poner a prueba el físico de las tenistas tras un año extenuante. Por eso Garbiñe Muguruza sabe que tiene un valor especial y un sabor único. «Para nosotras el trofeo de maestra equivale a un Grand Slam», dijo después de convertirse en la primera maestra del tenis femenino español.

«No he pensado mucho en lo de la historia porque no quería ponerme más nerviosa. Sabía que tenía bastante presión. Es genial haber conseguido ser la primera mujer española con mi nombre en la historia. Lo he conseguido. Ha sido una semana que, cuando empezó, dije: »no las tengo todas conmigo«, pero he aguantado, me he mantenido con la esperanza de que podía y me he demostrado que puedo», apuntó Muguruza.

Con este torneo, Muguruza rompe con una racha de cuatro años sin levantar un gran título, desde que conquistara Wimbledon en 2017. «Es una gran sensación porque había pasado tiempo sin levantar un trofeo tan importante. Son estos momentos de los que nos alimentamos, esa sensación de finales y trofeos. Es tan difícil, que cuando lo haces es un alivio».

Ahora a la española ya solo le falta Australia, donde hizo final en 2020, y Nueva York, donde nunca ha llegado a cuartos, para completar la caza de grandes galardones, de los que ya posee Roland Garros, Wimbledon y el número uno del mundo al que se aupó en 2017.

«Quedan unos grandes que me faltan. Son los torneos que más motivan. El ránking ya lo tuve en su día, pero es esa sensación de ganar lo que me empuja a ser ambiciosa».