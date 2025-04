El 'match ball' que el extremeño Enrique Ayala levantó ante la covid

Manuel García garrido Badajoz Miércoles, 15 de febrero 2023, 07:27 | Actualizado 09:55h. Comenta Compartir

Corría el mes de junio de 2022 cuando Enrique Ayala (Badajoz, 10-11-1932) se erigía en el primer campeón de España de tenis en la categoría de más de 90 años recién instaurada. Se disputó en un escenario de excepción, la Academia de Rafa Nadal y venció a Manuel Villanueva en dos sets (6-2/6-4). La noche anterior a la final fue dura, aquejado de sudores fríos y un malestar general que le hizo plantearse la retirada del torneo. Además acudía con el menisco roto, pero la adrenalina y el afán competitivo mitigaron aquellos avatares y en el peloteo decidió ir a por todas. Ya no había marcha atrás.

A los pocos días, su estado empeoró. Algo no iba bien y su cuerpo dijo basta. Este diario trató de ponerse en contacto con él para transmitir su hazaña: «Desgraciadamente acabo de dar positivo en covid y creo que me dejan ingresado en el hospital», fue su respuesta al requerimiento. A partir de ahí le tocó defenderse desde la línea de fondo de los golpes ganadores que con violencia furibunda le enviaba el virus para sacarlo de la pista. No hincó la rodilla y los restó todos. Fueron 60 días en la UVI salvando un 'match ball' tras otro para aferrarse a un partido con todas las quinielas en contra. «Los médicos no confiaban en mi recuperación», relata. Entró con una neumonía bilateral que mantuvo en jaque a su salud y a los facultativos. «Hay protocolos que indican que a cierta edad no se intube porque no se van a recuperar, pero mis hijos lucharon y les insistieron que tenía energía, que yo era el 'Nadal nonagenario' del que hablaba la prensa. Y eso me salvó, porque si no me hubieran intubado no estaría aquí ahora».

En el vocabulario científico el concepto milagro es una entelequia, pero el asombro fue generalizado respecto a su restablecimiento. «Después de cinco o seis sesiones de gimnasio en el hospital me fui a casa y diez días después estaba en la playa empezando a pelotear». Sus hábitos de vida cumplieron un papel protagonista para imprimir potencia a su defensa frente al juego agresivo del coronavirus. Y ese legado vital es el que quiere que cale socialmente, más allá de sus éxitos en el tenis, del que no tiene ninguna intención de retirarse. Aún con alguna secuela de insensibilidad en las plantas de los pies y las manos y con un rosario de revisiones semanales para chequear su estado, ya planifica su calendario de este curso. No ha vuelto a competir todavía, pero sí ha jugado varios encuentros amistosos de cara a los próximos compromisos. «Tengo esperanzas de hacer un buen papel este año».

Explica que se asocia su práctica con pachangas, pero su desempeño en la ITF (circuito internacional), cuenta con un desarrollo paralelo al de la ATP. Para quienes recelan del nivel de exigencia, pone como ejemplo un partido en el que se midió a un inglés y que duró casi tres horas. Reivindica más ayudas para afrontar los elevados gastos, porque «hay mucha gente que no se lo puede permitir y es interesante transmitir que a estas edades se puede hacer deporte».

Su explosión mediática atrajo el interés de firmas como Wilson, con la que está cerrando un acuerdo de patrocinio para recibir todo el equipamiento necesario. Además, tiene algún proyecto audiovisual entre manos que no puede desvelar pero que pronto verá la luz referente a su trayectoria. Además, varias personalidades de distintos sectores le enviaron muestras de apoyo durante su convalecencia. Entre ellos, Emilio Butragueño, Pato Clavet, con el que ha entrenado esta semana, y Rafa Nadal, que se comprometió a reunirse con él en cuanto tuviera un hueco en su agenda. «Ese vídeo lo guardaré para el recuerdo para mis nietos», confiesa ilusionado.

Retomará la competición

A finales de marzo volverá a vestirse de corto en Madrid, después será el turno del campeonato de España y otro evento en Gandía, cerrando con la cita mundialista de octubre en Mallorca. Con eso se daría por satisfecho. «Me gusta un torneo de Niza y quizás lo intente, pero tengo que ir viendo cómo me encuentro, porque a esta edad cualquier lesión te puede estropear todo el año».

La prioridad es participar en torneos en los que concurran jugadores de su generación para puntuar y así escalar posiciones, pero admite que el ramillete de adversarios es reducido, con solo cuatro en el ranking nacional (aunque federados hay muchos más), mientras que a nivel internacional son unos 60. Eso conlleva que tenga que medirse con gente del rango etario inferior, 85. «Es un hándicap porque cinco años menos se nota mucho».

Ha dado conferencias junto a deportistas olímpicos como Fermín Cacho en las que sostiene que la clave es la constancia, porque no considera que lleve una vida sacrificada. «Me preguntan qué dieta hago y les digo que 'yo como lo que me ponen y se acabó'». Respecto a sus puntos fuertes en la pista, aunque en su espectro lo común es la dejada y el globo como principales armas, «yo le doy lo más fuerte que puedo, tengo un 'drive' de derecha complicado para los rivales, me parece más divertido y se me da mejor». Asegura que carece de una técnica depurada, aprendió sin profesores y en un entorno carente de recintos homologados, pero «tengo el colmillo retorcido» por la experiencia y eso le permite doblegar a contrincantes 40 años más jóvenes. Dosificar esfuerzos es otra de las normas básicas. «Me preguntan mucho: '¿tú vas a por un globo?' y les respondo que voy si sé que llego, si no, esperaré a la siguiente».

Aunque el mundo de la raqueta le cautivó hace casi medio siglo, desde muy joven destacó en el fútbol en Badajoz. Se inició en los Maristas y militó en las filas del filial blanquinegro en los 40, contando con minutos en el primer equipo. Pero a los 18 el futuro académico le llevó a la Politécnica de la capital de España, porque sus progenitores querían que fuera ingeniero. «La gente le pedía a mi padre por la calle que no me dejara irme a Madrid a estudiar para que siguiera jugando».

Pese a que se marchó muy pronto, mantiene un vínculo especial con la ciudad extremeña y reconoce que le haría especial ilusión poder jugar aquí, «haría un esfuerzo, porque para algo es mi tierra». Con el zurrón lleno de desafíos y una mentalidad laxa con los límites, Enrique Ayala sostiene con firmeza que «yo no tengo intención de dejar de hacer nada, a menos que esas cosas me dejen a mí». Palabra de campeón.

