Nadal y Alcaraz, bajas para Montecarlo

Enric Gardiner Martes, 4 de abril 2023, 11:45 | Actualizado 15:14h. Comenta Compartir

No comienza bien la gira de tierra batida para los tenistas españoles: Rafael Nadal y Carlos Alcaraz anunciaron este martes su ausencia del Masters 1.000 de Montecarlo por problemas físicos. En el caso del balear, no se ve preparado aún para la alta competición, tras lesionarse hace casi tres meses, y opta por esperar para volver en mejores condiciones, mientras que el murciano aduce problemas en la mano izquierda y molestias en la columna resultado de la intensidad de los últimos dos meses.

«Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de preparación, esperando volver pronto», aseguró Nadal en un comunicado.

El de Manacor se lesionó en el psoas ilíaco de la pierna izquierda durante la disputa de la segunda ronda de Australia y desde entonces se ha tenido que ausentar de tres torneos aparte de Montecarlo: Dubai, Indian Wells y Miami. Esta prolongada ausencia le ha bajado del 'top ten' por primera vez en 18 años y le impedirá sumar un duodécimo título en el Principado, donde ganó ocho consecutivos entre 2005 y 2012 y donde no triunfa desde 2018.

Nadal ya se perdió Montecarlo la temporada pasada por la costilla que se rompió en la final de Indian Wells 2022 contra Taylor Fritz y tuvo una gira de arcilla muy accidentada, sin poder participar tampoco en Barcelona y con los cuartos de final de Madrid y la tercera ronda de Roma como mejores resultados antes de Roland Garros, donde no falló. Ganó su décimo cuarto entorchado y vigésimo segundo Roland Garros.

La baja estos meses ha relegado a Nadal al décimo cuarto puesto del ránking ATP, su peor clasificación desde abril de 2005, antes de que empezara su primera gran gira de tierra batida en la que conquistó Montecarlo, Barcelona, Roma y Roland Garros y dio comienzo a una racha de 81 triunfos seguidos en esta superficie.

Para Alcaraz, la ausencia en Montecarlo responde a las molestias ocasionadas por los dos últimos meses de competición, en los que el murciano ganó el título en Buenos Aires e Indian Wells, alcanzó la final en Río de Janeiro y perdió en semifinales de Miami contra Jannik Sinner. Salió del encuentro contra el italiano tocado y tras volver a Murcia y pasar por el médico confirmó que no estará en Mónaco.

«Después de dos meses compitiendo, estoy contento de volver a casa, pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias. Tras visitar hoy a mi doctor en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra», explicó en un comunicado el número dos del mundo.

«Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir», añadió Alcaraz, que permitirá que Novak Djokovic se escape en el ránking. El serbio tiene 380 puntos sobre el español y no defiende nada en Montecarlo, por lo que podría ampliar la diferencia hasta los 1.380 puntos, una renta que le aseguraría el número uno hasta, como mínimo Roland Garros.

La vuelta de las dos principales raquetas de España apunta ahora al Conde de Godó, que arrancará justo después de Montecarlo, el próximo 17 de abril. Ahí, Alcaraz defiende el título y Nadal los doce trofeos conquistados entre 2005 y 2021.