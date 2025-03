El viento se come a Alcaraz en Montecarlo

ENRIC GARDINER MADRID Miércoles, 13 de abril 2022, 10:45 | Actualizado 20:19h. Comenta Compartir

La pista central de Montecarlo, una de las más bonitas del circuito, devoró a Carlos Alcaraz. El viento, la ingente cantidad de errores no forzados y un Sebastian Korda inspirado y determinado a completar la tarea que no pudo llevar a cabo ante Rafa Nadal en Indian Wells se impusieron al español, que sale derrotado de su estreno en el Principado (7-6 (2), 6-7 (5) y 6-3).

El murciano, que a estas alturas del año pasado descansaba para preparar Barcelona, se encontró con unas condiciones hostiles y un juego propio que nunca se adaptó a ellas. El viento, como el potencial de Alcaraz, fue a rachas. Y terminó perdido. Korda, hijo del mítico Petr Korda, ganador de un Abierto de Australia, se quedó con la miel en los labios de eliminar a Nadal hace unas semanas, cuando dispuso de un 5-2 a favor en el tercer set. Esta vez no le tembló el pulso. O al menos no tanto, al segundo punto de partido que tuvo, cerró una de las mejores victorias de su carrera. El estadounidense, que solo había ganado a seis 'top 20' en su carrera, infligió la tercera derrota de la temporada a Alcaraz, que apuntaba al 'top' 10 en Montecarlo.

Pero no será en esta ocasión cuando el murciano asalte el selecto club de los diez mejores del mundo. Alcaraz tuvo el partido más complicado de esta temporada, en una pista desconocida para él. Le costó mucho adaptarse, comenzó atrás en el marcador y aunque consiguió igualar, la pérdida del primer desempate le dejó tocado. Con los ánimos de Juan Carlos Ferrero en la grada, Alcaraz recuperó su nivel poco a poco, aunque necesitó de otro 'tie break' para empatar el partido en el segundo set. No estaba cómodo, ni con el viento ni con un rival que le quitó la iniciativa y se aprovechó de la sangría de errores no forzados que destilaba el español.

El triunfo en el segundo parcial anticipó una reacción total. Alcaraz, en el definitivo, puso tierra de por medio con un 2-0 inicial. Pero a partir de ahí se desconectó. Korda le metió un parcial de 6-1 y le derrocó al segundo punto de partido. Los 48 errores no forzados, 24 de ellos con la derecha, y la cuenta de tan solo 21 golpes ganadores, martirizaron a Alcaraz, que, además, cedió en siete ocasiones su servicio. Un lunar muy difícil de tapar ante un tenista que ha pegado un estirón brutal en el último año y medio, pasando de estar en torno al puesto 150 del mundo y ser conocido como el hijo de Petr, a estar ya entre los 40 mejores con un nombre propio.

Se rompe la posibilidad de que Alcaraz enganche dos Masters 1.000 seguidos y pierde la oportunidad de meterse en el 'top 10' del ranking. La gira de arcilla comienza con derrota, pero la temporada, hasta este momento, sigue siendo espectacular para el murciano, que vivirá su próxima parada en Barcelona.

Korda, que ya no tiene en el camino a Novak Djokovic, eliminado en su debut, se medirá en octavos de final al ganador del duelo entre el croata Marin Cilic y el estadounidense Taylor Fritz.