Navratilova: «Alcaraz puede ser el nuevo Djokovic, pero con más potencia»

Se une la WTA con Hologic en un acuerdo global de patrocinio por el que el circuito tomará el nombre de la empresa de salud. El mensaje va mucho más allá del planeta tenis, pues se han juntado con la misión de que todas las mujeres tengan acceso y tomen conciencia sobre su propia salud. Hologic es una empresa que dedica toda su energía en al investigación y el desarrollo de tecnología punta para la detección y prevención de enfermedades como el cáncer de pecho o el cáncer de cérvix. El Mutua Madrid Open se convirtió en el escenario de presentación del acuerdo, y contó con la presencia de la presidenta de la WTA, Micky Lawler, y el responsable de Hologic, para el sur de Europa, José Yebra. Y como estrellas invitadas, Carla Suárez, que superó un linfoma de Hodgkin, y Martina Navratilova.

Son 18 Grand Slams (tres Abierto de Australia, dos Roland Garros, cuatro US Open y nueve Wimbledon) y uno más: superar un cáncer de pecho. La estadounidense Martina Navratilova (65 años) agradeció a la WTA y Hologic su compromiso tecnológico para la prevención de enfermedades de la mujer y quiere ser ejemplo de la importancia de la detección precoz. En tan buena forma como si fuera a saltar a la pista, habla sobre su propio cáncer y la actualidad del tenis.

-Por su propia experiencia, ¿qué importancia tiene la prevención y el acceso a las pruebas diagnósticas?

-El acceso es mejor en Europa que en Estados Unidos porque los seguros médicos son muy altos en América. Si tienes acceso muchas más mujeres pueden afrontar estas situaciones. La prevención ese masiva, pero no siempre se traduce en que haya muchas mujeres que tengan acceso. Chris Evert no fue a quimioterapia por su cáncer porque lo descubrió a tiempo. Le salvó la vida ese acceso temprano. Jana Novotna no fue tan afortunada, la perdimos en 2017 porque no fue al médico tanto como debería haber ido. Muchos cánceres de mujeres dependen del tiempo en el que accedes a hacer las pruebas; algunos llegas tarde. Y las mujeres siempre ponemos al resto por delante de nosotras. 'Ya me haré la prueba la semana que viene, la semana que viene…'. Muchos cánceres son tratables ahora porque las empresas están poniendo más atención en ellos y está teniendo un efecto en muchísimas mujeres, pero también es cuestión de suerte y que haya hombres detrás que se involucren, porque normalmente la tecnología médica y la investigación se ha centrado más en los cánceres de próstata, de hombres.

-¿Qué significa entonces este acuerdo, no solo para las tenistas?

-Yo lo aplaudo. Es genial que haya una empresa como Hologic dedicada solo a las mujeres, que está haciendo que el acceso sea global. Incluso con estudios sobre ADN para saber si eres proclive a algún tipo de cáncer o no y poder actuar antes de que empiece. El tenis es un deporte global que puede llegar a mucha gente alrededor del mundo. Es la buena dirección, pero tiene que llegar lo antes posible.

-Pensamos siempre que no le va a tocar a uno, que es a los demás.

-Sí, eso creemos, desde luego. Me pasó a mí. Me hice la mamografía y estaba ahí, en duda. Hay que mirarlo y estudiarlo más, me decían, probablemente no sea nada, pero vamos a hacer una biopsia. Y cuando la hacemos al día siguiente, positivo. ¿En serio? ¿Yo? ¿Una deportista sana? ¿Cómo es posible? Mi cáncer era muy pequeño, pero sí que piensas que siempre les pasa a otros, pero no, le puede pasar a cualquiera. Cuanto más mayor seas, más tienes que observarte y buscar. Yo sigo haciéndome pruebas. Y tenemos que subrayarle a la gente que 'sí, puedes ser tú'. En una habitación como esta, con 15 mujeres, dos pueden desarrollarlo. Nadie lo sabe, pero sí tenemos que pensar que tienes probabilidades de tenerlo, así que hay que hacer pruebas.

-¿Le ayudó a superarlo el hecho de ser deportista?

-Siempre nos cuidamos mucho, pero también tenemos los músculos más desarrollados, por ejemplo. El organismo interno no lo puedes cambiar, pero sí estar alerta de cómo te funciona el cuerpo. Porque con muchos cánceres no hay nada malo en tu cuerpo hasta que es demasiado tarde. Ser deportista me ayudó en tomar conciencia de que, en cuanto supe lo que pasaba, empiezas a buscar la solución, con una actitud positiva y pensando '¿qué puedo hacer para arreglarlo?' en lugar de 'no puedo creer que lo haya pasado'. Porque así funciona el tenis, siempre tienes que pensar en el siguiente punto. Es un poco 'vaya, esto es horrible, qué puedo hacer ahora'. Ayuda tener una mentalidad fuerte, sí.

-Sigue en forma, ¿le hubiera gustado jugar en esta época?

-Claro que sí. Me encanta el deporte. Ahora se juega diferente a mi época. Sí, jugar contra Badosa o Muguruza, que son más altas y más fuertes que en mis tiempos, pero yo también lo estoy. Si sabes cómo jugar a este deporte, puedes tener éxito en cualquier época. Me gusta cuándo jugué, pero me gustaría jugar ahora, desde luego. Badosa tiene un cuerpo de atleta, le gusta competir, es muy fuerte mentalmente. Técnicamente muy fuerte, buena en las transiciones.

-¿Qué le parece el auge del tenis español?

-Creo que Nadal hace algo muy grande por los jóvenes. No da nada por perdido y eso es importante para que se fijen las estrellas del futuro. Es un gran ejemplo.

-¿Puede llegar Nadal a los 24 Grand Slams de Margaret Court?

-Puede ser. Todavía está jugando. No sabemos cuánto durará porque el tenis es muy exigente, y él tiene lesiones, pero siempre vuelve. Con una costilla rota, y ha vuelto. Es un Superman, debería ir con una capa. Parece indestructible.

-¿Y cómo ve la evolución de Carlos Alcaraz?

-Todavía está creciendo, y tiene un gran entrenador. No solo tiene una buena derecha, es todo su juego. Su revés es muy bueno. Con su derecha y la velocidad como golpea la pelota, incluso cuando no está en una buena posición, te puede hacer un ganador. Tiene mucha más potencia que nadie que haya visto. Creo que puede ser el próximo Djokovic pero con más potencia. Es un pensamiento bastante aterrador, jajaja.