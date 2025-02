«Manolo Santana nació con clase y se fue con clase»

El emotivo mensaje de Nadal, triste por no poder estar en el adiós a un ídolo

Rafa Nadal lamentó no poder estar porque ultima en Kuwait su preparación para la vuelta al tenis tras seis meses de parón. Desde la distancia, el balear quiso estar cerca de los familiares de Manolo Santana. «Desgraciadamente, no puedo acompañaros y no sabéis lo triste que me pone no tener ninguna oportunidad poder acompañaros en un día tan triste como hoy», inició Nadal un emotivo vídeo.

«Todos sabéis lo mucho que significa Manolo para mí, todo el cariño y la admiración profunda que le tengo. Son tantas cosas que hemos podido compartir durante todos estos años. Es un día muy muy duro para todo el deporte español y para todas las personas que realmente le conocíamos«, prosiguió el balear.

«Manolo era un ejemplo en muchísimas cosas, y, sobre todo, nos deja un legado de por vida. Por todo eso, y por muchísimas cosas más, solo puedo decir 'Gracias, Manolo', y mandar un mensaje de apoyo a toda la familia. Un beso y un abrazo muy fuerte a todos«, terminó.